Жителі села Новоолександрівка в Дніпропетровській області виступили проти переробки курячого посліду на новому заводі

Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті ТСН. (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Місцеві жителі стверджують, що їх нахабно обдурили.

Відомо, що інвестор отримав дозвіл на будівництво біогазової електростанції з перероблення осаду стічних вод, а в підсумку туди зібралися звозити курячий послід.

Новоолександрівчани побоюються за стан навколишнього середовища: таке виробництво може вплинути на воду і повітря.

Як стверджують протестуючі, таке виробництво може привести до отруєння води і повітря. Будівництво біогазової електростанції планувалося біля Дніпровської станції аерації.

За їх словами, на електростанції хочуть переробляти 140 тонн посліду на добу.