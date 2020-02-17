Жителі села Новоолександрівка в Дніпропетровській області виступили проти переробки курячого посліду на новому заводі
Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті ТСН. (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)
Місцеві жителі стверджують, що їх нахабно обдурили.
Відомо, що інвестор отримав дозвіл на будівництво біогазової електростанції з перероблення осаду стічних вод, а в підсумку туди зібралися звозити курячий послід.
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Новоолександрівчани побоюються за стан навколишнього середовища: таке виробництво може вплинути на воду і повітря.
Як стверджують протестуючі, таке виробництво може привести до отруєння води і повітря. Будівництво біогазової електростанції планувалося біля Дніпровської станції аерації.
За їх словами, на електростанції хочуть переробляти 140 тонн посліду на добу.
"Спочатку проектом цього не було передбачено, тому місцеві жителі не були так стурбовані. Всі думали, що відбувається реконструкція очисних споруд", - пояснила одна з протестувальниць.
Залишки ракетного палива, які там зберігаються, можуть вибухнути в будь-який момент, бо їх термін придатності закінчився ще 20 років тому.
Лише на території заводу зберігається 1,8 тис. тонн твердого ракетного палива.
У разі, якщо надзвичайна ситуація все ж таки станеться, на відновлення його екосистеми, як стверджує гендиректор заводу Леонід Шиман, піде як мінімум 80 років.
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