У вівторок, 18 січня, у Дніпрі кілька районів залишаться без світла 

Як передає Politeka.net, попередження для городян зробили в прес-службі ДТЕК.

Як зазначено в повідомленні, масове відключення електроенергії пов'язано з проведенням планових робіт.

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 Адреси, де не буде світла:

Новокодакский район:

  • вул. Старий шлях, 79-83, 89-227, 128-200;
  • вул. Берегова, 1-7, 2-16;
  • вул. Звивиста, 2-36;
  • вул. Заборинська, 3-11, 6-10а;
  • вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;
  • вул. Ювілейна, 12;
  • вул. Гірська,  1-19, 2-10;
  • вул. Грузинська, 38;
  • пер. Нагорний, 1-43, 2-28, 46, 50;
  • вул. Ганни Барвінок, 1, 26-64;
  • вул. Єлагінська, 1-7, 2-4;
  • вул. Підпільна, 3-15, 2-12;
  • вул. Семена Бардадима, 7-31, 8-58;
  • вул. Ф. Гафурової, 2а, 4-12;
  • вул. Дороніна, 1-13, 2-14;
  • вул. Набережна Заводська, 53; 85а;
  • вул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
  • ж/м Червоний камінь, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22; 

Отключение света

 Самарський район:

  • вул. Вольногірська 17а-71,20-62,
  • вул. Довженка 48,
  • вул. Орлина,
  • вул. Ак. Корольова 45-123,40-60;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Малиновського, 108;

Шевченківський район:

  • вул. Університетська, 32-86, 41-113;
  • вул. Феодосія Макаревського;

отключение света, свечи

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі жителі багатоповерхівок на Робочій з минулого року живуть в холодних квартирах. Жителі шести багатоповерхівок на вулиці Робочій, в Дніпрі з початку опалювального періоду живуть без тепла.

З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.

Нагадаємо, ціни на квартири зробили різкий розворот, стрімко котяться вниз: що відбувається і що буде далі.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як заощадити на опаленні взимку.

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