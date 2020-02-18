У вівторок, 18 січня, у Дніпрі кілька районів залишаться без світла
Як передає Politeka.net, попередження для городян зробили в прес-службі ДТЕК.
Як зазначено в повідомленні, масове відключення електроенергії пов'язано з проведенням планових робіт.
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Адреси, де не буде світла:
Новокодакский район:
- вул. Старий шлях, 79-83, 89-227, 128-200;
- вул. Берегова, 1-7, 2-16;
- вул. Звивиста, 2-36;
- вул. Заборинська, 3-11, 6-10а;
- вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;
- вул. Ювілейна, 12;
- вул. Гірська, 1-19, 2-10;
- вул. Грузинська, 38;
- пер. Нагорний, 1-43, 2-28, 46, 50;
- вул. Ганни Барвінок, 1, 26-64;
- вул. Єлагінська, 1-7, 2-4;
- вул. Підпільна, 3-15, 2-12;
- вул. Семена Бардадима, 7-31, 8-58;
- вул. Ф. Гафурової, 2а, 4-12;
- вул. Дороніна, 1-13, 2-14;
- вул. Набережна Заводська, 53; 85а;
- вул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- ж/м Червоний камінь, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22;
Самарський район:
- вул. Вольногірська 17а-71,20-62,
- вул. Довженка 48,
- вул. Орлина,
- вул. Ак. Корольова 45-123,40-60;
Амур-Нижньодніпровський район:
- вул. Малиновського, 108;
Шевченківський район:
- вул. Університетська, 32-86, 41-113;
- вул. Феодосія Макаревського;
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі жителі багатоповерхівок на Робочій з минулого року живуть в холодних квартирах. Жителі шести багатоповерхівок на вулиці Робочій, в Дніпрі з початку опалювального періоду живуть без тепла.
З'ясувалося, що опалення в будинках комунальники відключають з-за постійних проривів труб. Жителі пояснюють: старі труби, тому їх постійно прориває. Аварійну службу змушені викликати кожен день. Кожен раз перед ремонтом опалення вимикають.
Нагадаємо, ціни на квартири зробили різкий розворот, стрімко котяться вниз: що відбувається і що буде далі.
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