Електрики не буде цілий день

У вівторок, 18 січня, у Дніпрі кілька районів залишаться без світла

Як передає Politeka.net, попередження для городян зробили в прес-службі ДТЕК.

Як зазначено в повідомленні, масове відключення електроенергії пов'язано з проведенням планових робіт.

Адреси, де не буде світла:

Новокодакский район:

вул. Старий шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

вул. Берегова, 1-7, 2-16;

вул. Звивиста, 2-36;

вул. Заборинська, 3-11, 6-10а;

вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;

вул. Ювілейна, 12;

вул. Гірська, 1-19, 2-10;

вул. Грузинська, 38;

пер. Нагорний, 1-43, 2-28, 46, 50;

вул. Ганни Барвінок, 1, 26-64;

вул. Єлагінська, 1-7, 2-4;

вул. Підпільна, 3-15, 2-12;

вул. Семена Бардадима, 7-31, 8-58;

вул. Ф. Гафурової, 2а, 4-12;

вул. Дороніна, 1-13, 2-14;

вул. Набережна Заводська, 53; 85а;

вул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ж/м Червоний камінь, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22;

Самарський район:

вул. Вольногірська 17а-71,20-62,

вул. Довженка 48,

вул. Орлина,

вул. Ак. Корольова 45-123,40-60;

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Малиновського, 108;

Шевченківський район:

вул. Університетська, 32-86, 41-113;

вул. Феодосія Макаревського;

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