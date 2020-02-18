В Дніпрі стався новий випадок вандалізму



Як передає "Дніпро оперативний" інцидент стався біля монумента "Безіменна висота".

Невідомі знищили чотири лавочки, а судячи по розкиданих поруч пляшках, зловмисники ще й вживали алкоголь.

Мешканці міста вже висловили своє невдоволення цим актом вандалізму.

"Тільки в минулому році поставили нові лавочки...", "Ось цих пи---ов треба АТО", "Одне з найкрасивіших місць нашого району, історична пам'ятка, гордість Діївки... Напевно, навіть року не минуло з моменту, коли впорядкували пам'ятник", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі невідомі зламали стенд з іменами загиблих воїнів АТО на Алеї Пам'яті.

Акт вандалізму відбувся ввечері 11 липня.

Також, в Одеській області вандали познущалися над пам'яттю загиблих у Великій Вітчизняній війні

В селі Первомайське Лиманського району невідомі осквернили пам'ятник загиблим у Великій Вітчизняній війні жителям села. Вони закидали його сміттям, а також описали елементи.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

Як повідомляла Politeka, безсоння довела хлопців до злочину в Дніпрі: таке здивувало навіть поліцейських

Також Politeka писала, що звичайна поїздка стала нещастям для пасажирів автобуса під Дніпром: у салон повалив окріп