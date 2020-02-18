В Дніпрі стався новий випадок вандалізму
Як передає "Дніпро оперативний" інцидент стався біля монумента "Безіменна висота".
Невідомі знищили чотири лавочки, а судячи по розкиданих поруч пляшках, зловмисники ще й вживали алкоголь.
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Мешканці міста вже висловили своє невдоволення цим актом вандалізму.
"Тільки в минулому році поставили нові лавочки...", "Ось цих пи---ов треба АТО", "Одне з найкрасивіших місць нашого району, історична пам'ятка, гордість Діївки... Напевно, навіть року не минуло з моменту, коли впорядкували пам'ятник", - писали в мережі.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі невідомі зламали стенд з іменами загиблих воїнів АТО на Алеї Пам'яті.
Акт вандалізму відбувся ввечері 11 липня.
Також, в Одеській області вандали познущалися над пам'яттю загиблих у Великій Вітчизняній війні
В селі Первомайське Лиманського району невідомі осквернили пам'ятник загиблим у Великій Вітчизняній війні жителям села. Вони закидали його сміттям, а також описали елементи.
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