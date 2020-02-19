Марина Філатова досить часто ділиться з підписниками фотографіями підкорення різних гір світу. У своїх постах і історіях перша леді Дніпра розповідає про альпіністський побут і цікаві подробиці своєї подорожі.

Дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина розповіла про умови життя в таборі під найвищою горою в Андах - Аконкагуа Як передає Politeka.net , історії вона присвятила пост в Instagram.

Так сталося і цього разу, але тепер вона поскаржилася на умови життя в таборі.

"Справжня розкіш.! У базовому таборі Аконкагуа "Plaza De Mulas" можна прийняти душ, що є винятково рідкісним явищем. Коштує це "задоволення" $15 і керує процесом товариш на ім'я Чуї. Слово "задоволення" взяла в лапки, тому що, крім того, що в душі брудно, як і скрізь в таборі, прийняти його можна тільки коли пригріває сонечко. Інакше задубнеш від холоду", - повідомила вона.

За її словами, побут в горах, без перебільшення, жахливий. Але вона не сумує і шукає різні способи розважитися.

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Нагадаємо, раніше Марина підкорила найвищу гору Європи — Монблан. Про це повідомив сам Філатов і захопився досягненнями дружини.

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