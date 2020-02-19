В Дніпрі проїзд для школярів в електротранспорті стане безкоштовним
Як передає Politeka.net, таке рішення ухвалили на 54-й сесії міськради.
Тепер школярі протягом всього календарного року і навіть у вихідні та на канікулах можуть безкоштовно користуватися тролейбусами і трамваями.
Зміни торкнулися і студентів вишів та ПТУ: в навчальний час вони будуть оплачувати в тролейбусах і трамваях тільки половину вартості проїзду.
Пільга школярам у маршрутках збережена на рівні 25 відсотків, але тепер вона буде діяти цілий рік. Скористатися наданим місцевою владою правом можна, пред'явивши учнівський та студентський квиток.
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Нагадаємо, що з 3 січня, у Дніпрі підняли ціни на проїзд в електротранспорті, метрополітені, а також у маршрутних таксі.
У громадському транспорті (трамваях і тролейбусах) ціни на проїзд підняли в півтора рази – з чотирьох до шести гривень. Вартість проїзду В метрополітені з 3 січня також становить 6 гривень.
Рішення про підняття граничного тарифу на маршрутних таксі виконком міськради прийняв ще близько півроку тому. На практиці ціни підвищилися з сьогоднішнього дня. На більшості міських маршрутів вартість проїзду підвищили на одну гривню. Тепер вона становить 8 гривень.
Нагадаємо, пасажир випав з маршрутки в Дніпрі.
Як повідомляла Politeka, у Києві озвірілий маршрутник накинувся з кулаками на школярку.