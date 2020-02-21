На Дніпропетровщині розшукують зниклого дідуся - Довженко Валентина Івановича

Про зникнення повідомили родичі чоловіка, повідомляє Дніпро оперативний.

Відомо, що Валентин Іванович зник 19 лютого. Він вийшов з дому і не повернувся.

Дідуся можна дізнатися по синій курточці і темних штанях, також на ньому була норкова шапка.

Родичі відзначають, що він трохи агресивний, бо страждає від психічних розладів.

Якщо ви бачили або знаєте місцеперебування зниклого - повідомте будь-яку інформацію за телефоном +380974997883 Іван.



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Неповнолітніх шукали з 22 січня 2020 року, коли хлопці залишили місце навчання та не повернулися. Діти не стали жертвами злочину. Зараз життя хлопчиків нічого не загрожує.

Зниклі перебували за місцем проживання знайомих в місті Кривий Ріг.

Також ми повідомляли, що зниклого в Дніпрі чоловіка розшукують вже протягом шести років.

На вигляд Леоніду 55 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся темно-русяве з сивиною, губи тонкі, очі карі.

Всі, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження Леоніда Агафонова, прохання повідомити до чергової частини Павлоградського відділу поліції за телефонами (066) 520 09 70 (чергова частина), (099) 921 51 60 (розшукова група).

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