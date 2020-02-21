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21 лютого дві району Дніпра залишаться без електрики

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК.

Відомо, що відключення відбудеться у зв'язку з проведенням робіт з планового обслуговування електричних мереж.

Електроенергії не буде з наступним адресами:

Новокодакський район:

вул. Старий шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

вул. Берегова, 1-7, 2-16;

вул. Звивиста, 2-36;

вул. Заборинська, 3-11, 6-10;

вул. Золотоосіння, 80-88, 103-105, 113-121;

вул. Ювілейна, 12;

вул. Гірська, 1-19, 2-10;

Шевченківський район:

вул. Д. Марковича 1-23,2-20;

вул. Празької Весни;

вул. Смарагдова 6;

вул. Луговська 208;

вул. Майбороди 3-23,2-24;

пер. Шкільний 1,16,4,6;

вул. Саперно 116-120; 94-98;

туп. Ростовський 1

Крім того, на деяких вулицях Дніпра буде відсутнє водопостачання.

Як стало відомо з повідомлення «Дніпрводоканалу», воду відключать з 09:00 до 17:00 за такими адресами:

Аеродром, 8А, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А (дошкільний навчальний заклад №60), 17, 17А, 268 (навчально-виховний комплекс №137).

Дніпрянам порадили створити необхідний запас питної води вказаних адрес.

Не так давно в Дніпрі сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.