У Дніпропетровській області поліція розшукує небезпечного злочинця

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області по матеріалах Кам'янського відділу поліції.

Як стало відомо, в розшуку перебуває чоловік 1993 року народження, який підозрюється у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень іншому чоловікові.

Ще 22 липня 2019 близько 01:00 години ночі біля будинку № 6 на вулиці Ніколенко стався конфлікт, під час якого він поранив ножем випадкового перехожого.

Як кажуть у поліції, до цього причетний раніше неодноразово судимий Михайло Гриневич.

Прохання до всіх, кому відомо місцеперебування розшукуваного чоловіка, повідомити в Кам'янській відділ поліції за телефонами: 102, 0965869441, 0985430708. Анонімність гарантується.

Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському правоохоронці спіймали зловмисницю, яка під виглядом ворожки і «потомственої відьми в 5-му коліні» промишляла крадіжками пенсіонерів.

Вона пропонувала послуги ворожки і рекомендувала жертвам зняти порчу. Повіривши обіцянкам, жінки впускали її в будинок і в результаті залишалися без усіх заощаджень.

У ході розслідування поліцейські затримали ряженк ворожку. Нею виявилася раніше судима 43-річна місцева мешканка.

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