В Дніпрі на житловому масиві Сокіл відстрілюють безпритульних собак

Як передає Politeka.net, про це повідомила місцева мешканка в Facebook.

За її словами, відстріли проходять прямо біля дитячого садка.



"На 2 Соколі, вул. район Євпаторійський і дитсадка застрелена собака. Тільки що побачила і думала може ще можна врятувати, але на жаль, дірка у грудях. Собака, Кнопочка, жила у дворі будинку вул. Євпаторійська 106, це була сама добра і довірлива собака. Зі слів хлопчиків вбита ще вночі, але недавно чули свист і як собака скавучала, є ще інші собаки, які живуть у дворі, але поки в околиці убитих не бачила. Дуже стурбована цією ситуацією", - повідомила дівчина і прикріпила фото убитих тварин.



Повідомлялося, що 16 вересня в Дніпрі гицель не прийшов на судове слухання, бо повісився. У соціальних мережах активіст Максим Гошовський повідомив про смерть жорстокого шкуродера.

«Хто пам'ятає шкуродеру, який намагався перерізати горло собаці. Сьогодні повинен бути суд, він не з'явився. За інформацією сусідів він повісився.

Нагадаємо, нещодавно поблизу Вінниці подружня пара врятувала лелеки — вирвали птицю із зубів диких собак.

Чоловік з дружиною забрали птаха додому. Крім ран, у неї було зламано крило. Подружжя надали птиці допомогу — перев'язали і нагодували.

За кілька днів лелеці стало краще, у нього з'явився апетит: із задоволенням наминав курячі шийки, сердечка і шлуночки.

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