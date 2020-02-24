Дніпряни позбавляться благ цивілізації на цілий день

24 лютого в декількох районів Дніпра відключать єлектричество

Як передає Politeka.net, про це попередили в прес-службі ДТЕК.

Відомо, що світла не буде з 8:00 до 17:00. Заплановане відключення пов'язано з ремонтними роботами.

Адреси, де буде відсутня електрика:

Самарський район:

вул. Вольногірська, 1-17,2-18а;

вул. Орлина, 75-187,34-146;

вул. Ак. Корольова 45-123,40-60, 28 (будинок на 4 квартири), 25;

вул. Курська, 1-15,2-40, 19-115,42-182 17;

вул. Орлина, 1-73,2-32,175-187, 126-146;

вул. П'ятигірська, 1-69, 2-72; вул. Лелеча;

вул. Соняшникова, 1,19-31, 6;

вул. Рожева, 4-10, 14-46, 1-9, 13, 21, 25;

вул. Черемхова, 3;

вул. Старосамарськая, СТО, МАГАЗИН, будинок 221;

вул. Бахчі, 2-64, 167-173;

вул. Довженка, 5-57, 2-46;

вул. П'ятихатки, 3-89, 2-78;

вул. Волошкова, 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

вул. Ромашкова;

пер. Квітневий;

вул. Одинковська, 2-70, 3-51;

вул. Маячка;

пер. Любистковый.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Іркутська, 100-164,135-203;

вул. Новосибірська, 79-129,52-118;

вул. Оренбурзька, 43-145,120-180;

вул. Смоленська, 37-101,88-138;

вул. Холодильна, 12-20;

вул. Травнева, 12-62,11-21.

Новокодакский район:

вул. Вышивана, 22,26, 29, 33,45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;

вул. Попова 75-51, 26-50;

вул. Гастелло 42-74, 53-75а, 94;

вул. Хорольська, 35-59, 48-86;

вул. Друку 33-83, 28-84;

ж/м Покровський, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 3к, 3л, 3м, 3п;

вул. Набережна Заводська, 3, 121А, 123б;

пр. Свободи, 173-187, 188-216, 209, 215-217;

пл. Новокодакская, 1, 1а, 2, 3, 3а;

Також 24 лютого на ж/м Лівобережний-3 відключать воду.

З 9 ранку до першої години дня дніпрянам доведеться обходитися запасами.

А от повне відновлення тиску в системі водопостачання очікується лише до 14:00.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.