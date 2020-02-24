В Дніпрі та області сьогодні, 24 лютого, очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, про це повідомив начальника Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василь Грінчак.
Так, 24 лютого циклон Юлія принесе до нас опади зі штормовим вітром. За словами синоптика, рівень небезпеки в регіоні помаранчевий. Обіцяють хуртовина, дощ з мокрим снігом.
Прогноз синоптиків Укргідрометцентру збігається з таким попередженням - ранковий сильний дощ буде продовжувати йти вдень, а надвечір його змінить сильний дощ зі снігом.
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Температура повітря протягом доби коливатиметься від +2 до +4 градусів. Очікується посилення швидкості вітру до 25-30 м/с.
Раніше ми повідомляли, що дніпрян будуть штрафувати за несвоєчасне прибирання снігу, не посипані тротуари піском і сіллю і за бурульки на дахах.
Такі санкції торкнуться підприємців нагадав начальник інспекції з питань благоустрою міськради Руслан Мороз.
Більшість місцевих бізнесменів навіть не підозрюють, що зобов'язані доглядати за прилеглою територією, зокрема, прибирати бурульки.
За невиконання постанови Дніпровського міської ради будуть штрафувати.
Нагадаємо, що Україну засипає снігом: дивовижні кадри облетіли мережа.
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