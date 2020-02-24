В неділю, 23 лютого, у Дніпрі трирічна дівчинка впала у відро з окропом і отримала 50% опіків тіла

Як передає Politeka.net про це повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

Відомо, що дівчинка грала з молодшим братом і не втримавшись на ногах, впав у відро з окропом. В результаті маленька Аня отримала жахливі опіки половини тіла і була терміново госпіталізована в Обласну дитячу лікарню в Дніпрі.

Стан дитини зараз вкрай важкий. Попереду у дівчинки тривале лікування.

Волонтер повідомила, що дівчинка живе у прийомній родині і за 3 роки свого життя їй вдалося через багато що пройти і з чим впоратися.

Раніше ми повідомляли, що семирічний хлопчик провалився у свердловину для забору технічної води в Дніпрі.

Як стало відомо, 10 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що семирічний хлопчик граючи на власному подвір'ї з домашнім тваринам потрапив у свердловину для забору технічної води глибиною 3 метри та діаметром 300 мм.

По прибуттю на місце події особовим складом підрозділу з допомогою мотузки і ручного інструменту було вилучено дитини з небезпечної пастки та передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшого огляду.

Нагадаємо, у Кривому Розі 2-річний хлопчик провалився в колодязь.

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