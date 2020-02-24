Коли вже закінчаться ці знущання?

Маршрутник у Дніпрі відмовився везти пенсіонерку, зачинивши двері перед її носом



Як передає Politeka.net, про це повідомила очевидиця в соцмережах.



Відомо, що інцидент стався на 146-му маршруті





«В маршрутку збиралася увійти літня жінка. Водій прямо перед її носом грюкнув дверима і різко понісся, навіть не на зелене світло. Сказав, знає він таких пільговиків. Грубіянить, ще й страшно порушує правила дорожнього руху», — повідомила дівчина.

Хамську поведінку водіїв маршруток в Дніпрі не рідкість.

Раніше маршрутник висадив маму з двома дітьми з салону з-за того, що вона не хотіла платити за дітей.

За її словами постраждалої, водій просто виставив її за двері з двома трирічними дітьми.

А коли вона попросила показати їй документи, де написано про те, що вона повинна сплатити проїзд за маленьких дітей, маршрутник її проігнорував і просто виставив за двері.

Також ми повідомляли, що В Дніпрі курсанти військового училища вразили невихованістю.

Практично всі місця в маршрутці були зайняті вихованцями «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні.