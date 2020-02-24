Маршрутник у Дніпрі відмовився везти пенсіонерку, зачинивши двері перед її носом
Як передає Politeka.net, про це повідомила очевидиця в соцмережах.
Відомо, що інцидент стався на 146-му маршруті
«В маршрутку збиралася увійти літня жінка. Водій прямо перед її носом грюкнув дверима і різко понісся, навіть не на зелене світло. Сказав, знає він таких пільговиків. Грубіянить, ще й страшно порушує правила дорожнього руху», — повідомила дівчина.
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Хамську поведінку водіїв маршруток в Дніпрі не рідкість.
Раніше маршрутник висадив маму з двома дітьми з салону з-за того, що вона не хотіла платити за дітей.
За її словами постраждалої, водій просто виставив її за двері з двома трирічними дітьми.
А коли вона попросила показати їй документи, де написано про те, що вона повинна сплатити проїзд за маленьких дітей, маршрутник її проігнорував і просто виставив за двері.
Також ми повідомляли, що В Дніпрі курсанти військового училища вразили невихованістю.
Практично всі місця в маршрутці були зайняті вихованцями «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні.
Нагадаємо, пасажир випав з маршрутки в Дніпрі.
Як повідомляла Politeka, у Києві озвірілий маршрутник накинувся з кулаками на школярку.