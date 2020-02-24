У понеділок, 24 лютого, в Дніпрі на вулиці Титова в результаті перестрілки постраждали три людини

Сталася стрілянина поруч з зупинкою. Очевидці повідомляють, що на узбіччі стояли два автомобілі Mercedes GL-class. Поруч знаходився патрульний екіпаж. Про це пише Інформатор.

Після цього на місце події приїхали інші невідомі, які були на Toyota Land Cruiser, швидше за все. Вони і почали стрілянину. Троє постраждалих отримали вогнепальні поранення ніг і шиї.

"Тайота" відразу зникла після цієї події. Для упіймання можливих злочинців поліція ввела план "Сирена". "Гелики" а залишилися місці.

Там зараз працюють співробітники правоохоронних органів. Вони з'ясовують усі подробиці НП.

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Відомо, що інцидент стався на 146-му маршруті.

«В маршрутку збиралася увійти літня жінка. Водій прямо перед її носом грюкнув дверима і різко понісся, навіть не на зелене світло. Сказав, знає він таких пільговиків. Грубіянить, ще й страшно порушує правила дорожнього руху», — повідомила дівчина.

Хамську поведінку водіїв маршруток в Дніпрі не рідкість.

Повідомлялося, що мешканка Дніпра обурена діями сусідів, які залишають сміття і продукти життєдіяльності організму прямо в під'їзді.

Як стверджує жінка, їй неодноразово доводилося виносити гнилі овочі, пляшки, старі речі. Але останній випадок перейшов всі межі - викинута ялинка і відро сечі на сходовому майданчику повергнули її в жах.

"Люди прошу пораду...я не знаю як далі жити...Ситуація : на майданчику прибираю одна, та якби тільки прибирати пил...деякі особистості виносять різний сміття і залишають на майданчику. Це вже крик душі...людьми назвати їх не можу ...Люди , у кого подібна ситуація, що робити ????", - не витримує мешканка багатоповерхівки.

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