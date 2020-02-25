Ви могли їх бачити!

У Дніпропетровській області поліція розшукує трьох особливо небезпечних злочинців



Як передає Politeka.net, про порушників закону розповіли в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.



Відомо, що засуджені двоє чоловіків і жінка ховаються від поліції не бажаючи відбувати покарання.

Чоловіків засудили до в'язниці за незаконне зберігання наркотиків, а жінку - за крадіжку і підробку офіційного документа.

Рухливий Андрій Костянтинович, 02.12.1987 року народження, уродженець р. Тернівка.

Яцків Олександр Михайлович, 30.04.1979 року народження, уродженець с. Богданівка Павлоградського району.

Герасимова Олена Миколаївна, 20.05.1978 року народження, уродженка р. Тернівка.

Якщо у вас є будь-яка інформація про злочинців прохання звернутися в поліцію за номером 102.

Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському правоохоронці спіймали зловмисницю, яка під виглядом ворожки і «спадкової відьми в 5-му коліні» промишляла крадіжками пенсіонерів.

Вона пропонувала послуги ворожки і рекомендувала жертвам зняти порчу. Повіривши обіцянкам, жінки впускали її в будинок і в результаті залишалися без усіх заощаджень.

У ході розслідування поліцейські затримали ряжену ворожку. Нею виявилася раніше судима 43-річна місцева мешканка.

Нагадаємо, квартири багатих українців потрапили під удар «злодіїв у законі».

Як повідомляла Politeka, київські копи схопили небезпечного злодія в законі.

Також Politeka писала, скільки кремлівських злодіїв у законі опинилися в Україні.