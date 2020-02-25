У Дніпропетровській області поліція розшукує трьох особливо небезпечних злочинців
Як передає Politeka.net, про порушників закону розповіли в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.
Відомо, що засуджені двоє чоловіків і жінка ховаються від поліції не бажаючи відбувати покарання.
Чоловіків засудили до в'язниці за незаконне зберігання наркотиків, а жінку - за крадіжку і підробку офіційного документа.
Рухливий Андрій Костянтинович, 02.12.1987 року народження, уродженець р. Тернівка.
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Яцків Олександр Михайлович, 30.04.1979 року народження, уродженець с. Богданівка Павлоградського району.
Герасимова Олена Миколаївна, 20.05.1978 року народження, уродженка р. Тернівка.
Якщо у вас є будь-яка інформація про злочинців прохання звернутися в поліцію за номером 102.
Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському правоохоронці спіймали зловмисницю, яка під виглядом ворожки і «спадкової відьми в 5-му коліні» промишляла крадіжками пенсіонерів.
Вона пропонувала послуги ворожки і рекомендувала жертвам зняти порчу. Повіривши обіцянкам, жінки впускали її в будинок і в результаті залишалися без усіх заощаджень.
У ході розслідування поліцейські затримали ряжену ворожку. Нею виявилася раніше судима 43-річна місцева мешканка.
Нагадаємо, квартири багатих українців потрапили під удар «злодіїв у законі».
Як повідомляла Politeka, київські копи схопили небезпечного злодія в законі.
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