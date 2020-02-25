В Дніпрі від грипу померла дівчина

Як передає Politeka.net, про це у соцмережах повідомила її сестра.

Відомо, що 44-річної Ганни Литвиненко поставили діагноз ГРВІ, і призначили лікування.

Але їй з кожним днем ставало все гірше і 17 лютого вона померла.

"Сьогодні померла моя сестра. Словами не можна висловити наше страшне горе. Кохана моя, хороша моя, красива душею сестричка. Не можу повірити в це горе! Співчуваю всім нам і більше всіх твоїм батькам, тітки Людочке і дяді Льоні і сестрі Олені.. Нехай ангели тебе зберігають і призведуть лише в рай, де не буде болю і Господь Бог дасть спокій. Твій передчасний відхід, страшна втрата для всіх нас кохана моя дівчинка! Прости нас, що ми не вберегли тебе рідна!!!!", - написала сестра загиблої.

Також вона прикріпила фото призначення лікарів, з проханням до людей допомогти виявити лікарську помилку.

Раніше ми повідомляли, що в лікарні Мечникова в Дніпрі помер пацієнт з тяжкою пневмонією.

За словами лікарів, його доставили з району занадто пізно, на 22-й день захворювання, у вкрай важкому стані.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжя від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.