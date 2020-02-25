В Дніпрі від грипу померла дівчина
Як передає Politeka.net, про це у соцмережах повідомила її сестра.
Відомо, що 44-річної Ганни Литвиненко поставили діагноз ГРВІ, і призначили лікування.
Але їй з кожним днем ставало все гірше і 17 лютого вона померла.
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"Сьогодні померла моя сестра. Словами не можна висловити наше страшне горе. Кохана моя, хороша моя, красива душею сестричка. Не можу повірити в це горе! Співчуваю всім нам і більше всіх твоїм батькам, тітки Людочке і дяді Льоні і сестрі Олені.. Нехай ангели тебе зберігають і призведуть лише в рай, де не буде болю і Господь Бог дасть спокій. Твій передчасний відхід, страшна втрата для всіх нас кохана моя дівчинка! Прости нас, що ми не вберегли тебе рідна!!!!", - написала сестра загиблої.
Також вона прикріпила фото призначення лікарів, з проханням до людей допомогти виявити лікарську помилку.
Раніше ми повідомляли, що в лікарні Мечникова в Дніпрі помер пацієнт з тяжкою пневмонією.
За словами лікарів, його доставили з району занадто пізно, на 22-й день захворювання, у вкрай важкому стані.
Також ми повідомляли, що в Запоріжжя від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.
Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.
На щастя, дитину вдалося врятувати. Його перевели з реанімації у відділення недоношених дітей.
Нагадаємо, лікарі розповіли, чи можна парити ноги з гірчицею під час застуди.
Як повідомляла Politeka, названо найнебезпечніші продукти при ГРВІ: забудьте про каву.
Також Politeka писала, що вчені знайшли метод боротьби з небезпечними бактеріями: знайдено 6 тисяч генів, які не зможуть встояти перед антибіотиком.