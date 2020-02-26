В Дніпрі, 25 лютого, двоє чоловіків пошкодили маршрутку №87
Як передає Politeka.net, про це повідомив співробітник департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровського міськради Іван Васючков.
Інцидент стався на вулиці Робочій. Двоє чоловіків з дитиною, які швидше за все були в нетверезому стані накинулися на водія і пошкодили транспортний засіб.
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"Водій зробив зауваження і попросив не відволікати від управління, але неадекватні громадяни продовжили конфлікт, через що водій був змушений зупинити автобус і вимагати зачинщиків покинути салон”, – повідомив чиновник.
Далі чоловіки почали громити маршрутку.
“Обидва вийшли, залишивши дитину в салоні автобуса, один підійшов до водійських дверей і, погрожуючи фізичною розправою, почав виривати ручку дверей. Другий завдав кілька ударів кулаком і відірваною щіткою склоочисника по капоту і лобовому склі, розбивши його. Весь цей час дитина перебувала в салоні і плакав. Лише через кілька хвилин один із злочинців забіг в салон і взяв дитину, після чого вони зникли у невідомому напрямку", - повідомив чиновник.
Співробітник міськради просить допомогти встановити особи злочинців і прикріпив їх фото.
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Практично всі місця в маршрутці були зайняті вихованцями «Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Жоден з них навіть не збирався поступатися місцем жінкам і дітям, які стояли в переповненому салоні.
Нагадаємо, пасажир випав з маршрутки в Дніпрі.
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