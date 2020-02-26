Батьки Артема пообіцяли винагороду тому, хто його знайде

В Дніпрі шукають безвісти зниклого Артема Агеєва



Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що хлопець 10 грудня зійшов з автобуса на трасі Дніпро-Запоріжжя і на даний момент його місцеперебування невідоме.

Пошуки Артема проходили не тільки в Дніпрі, але всі спроби його знайти закінчилися безуспішно. Батьки Артема навіть пообіцяли знайшла винагороду в 100 000 гривень.

Також відомо, що через два тижні після зникнення його бачили в лісопосадці між трасою Дніпро-Запоріжжя і селом Морозівка.

На вигляд Артему 25-30 років, зріст — 178 см, спортивної статури, темне коротке волосся, карі очі, овальне обличчя.

Одягнений він був у пухову куртку кавового кольору до пояса, джинси синього кольору, чорні кросівки.

При собі мав рюкзак темного кольору і мобільний телефон Leeco.

Будь-яку інформацію про її місцеперебування ви можете повідомити за телефонами (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.

Нагадаємо, що якщо ваш знайомий/рідна/близька людина перестала виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцеперебування, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію. Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.