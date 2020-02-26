В Дніпрі шукають безвісти зниклого Артема Агеєва
Про це повідомляє Інформатор.
Відомо, що хлопець 10 грудня зійшов з автобуса на трасі Дніпро-Запоріжжя і на даний момент його місцеперебування невідоме.
Пошуки Артема проходили не тільки в Дніпрі, але всі спроби його знайти закінчилися безуспішно. Батьки Артема навіть пообіцяли знайшла винагороду в 100 000 гривень.
Також відомо, що через два тижні після зникнення його бачили в лісопосадці між трасою Дніпро-Запоріжжя і селом Морозівка.
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На вигляд Артему 25-30 років, зріст — 178 см, спортивної статури, темне коротке волосся, карі очі, овальне обличчя.
При собі мав рюкзак темного кольору і мобільний телефон Leeco.
Будь-яку інформацію про її місцеперебування ви можете повідомити за телефонами (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.
Нагадаємо, що якщо ваш знайомий/рідна/близька людина перестала виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцеперебування, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію. Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.
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