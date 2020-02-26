Двоє невідомих чоловіків залишають мітки на квартирах дніпрян

Як передає Politeka.net, про це повідомили очевидці в соцмережах.

"Заповзятливих хлопців" засікли 26 лютого на Парусному. Представилися вони консультанти «МТЗ», але після того, як їх почали знімати на камеру - вони миттєво зникли.

Крім того, після візиту жінка виявила крейдяні позначки на своїй і парі сусідських дверей.

"Начальник ОСББ викликав поліцію, вони приїхали , попросили назвати ПІБ( без будь-яких документів) і, типу, пробили по базі — сказали чисті. На прохання начальника ОСББ показати посвідчення або документи цих хлопців, поліцейські сказали, що вони це робити не зобов'язані. Звідси проситься висновок - хлопці ходаки, відзначають квартири в яких нікого немає, щоб домушники це знали", - повідомила жінка і прикріпила фото "гостей".

Раніше ми повідомляли, що жителі на камеру зняли чоловіка, який під приводом зміни вікон намагався зібрати інформацію про квартирах.

Домушник орудував на Лівому березі.



Жертвами він вибирав довірливих пенсіонерів. Зловмисник цікавився, чи будуть люди через кілька годин вдома і хотів зайти в квартиру.

Як тільки його спробували зняти на камеру, він втік з під'їзду.

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

які з'являються на ваших дверях або біля неї. Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.