Дніпро чекає погіршення погодних умов оголошено жовтий рівень небезпеки

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Рятувальники попереджають про небезпеку, так як сильний вітер буде терзати Дніпро і область протягом двох днів.



27 лютого пориви вітру будуть досягати 20-25 м/с. Пов'язано це з приходом нового атмосферного фронту. Хоч температура буде досить прийнятною +11…+15 градусів, але повноцінну весну дніпряни не відчують.

<цифра>

У передостанній день зими, 28 лютого, температура повітря різко знизиться. Вдень буде від +3 до +8 градусів. І теж досить вітряно – 7-12 м/с.

Раніше ми повідомляли, що дніпрян штрафували за несвоєчасне прибирання снігу, не посипані тротуари піском і сіллю і за бурульки на дахах.

Такі санкції торкнулися підприємців.

Більшість місцевих бізнесменів навіть не підозрювали, що зобов'язані доглядати за прилеглою територією, зокрема, прибирати бурульки.

За невиконання постанови Дніпровського міської ради оштрафували чимало порушників.