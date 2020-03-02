На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого Андрія Павлухіна, 1983 року народження

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Нацполиции в Дніпропетровській області.

Відомо, що 26 лютого, житель Павлограда, Андрій Павлухін пішов з дому та по теперішній час його місцезнаходження не встановлено.

На вигляд йому 30-35 років, зріст 180 см, худорлявої статури, коротке світле волосся.

Андрій був Одягнений у чорні спортивні штани, темно-синю куртку, бежевий светр і чорні шкіряні черевики.

Прохання до усіх, хто знає місцезнаходження Андрія Павлухина, повідомити до чергової частини Павлоградського відділу поліції за телефонами (066) 520 09 70 (чергова частина), (099) 921 51 60 (розшукова група).

Раніше, 17 січня, близько 7:00, зник 16-річний Руслан Молодий, поїхав на навчання з смт. Сад і до теперішнього часу на зв'язок не виходив, але нещодавно хлопця знайшли.

Нагадаємо, що якщо ваш знайомий/родинний/близька людина перестав виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцезнаходження, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію.

Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

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