В Дніпрі, 3 березня, у зв'язку з проведенням аварійних робіт буде відсутня електроенергія
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК.
Без світла доведеться потерпіти жителям шести районів міста.
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Самарський район:
- вул. Олександра Галича,
- вул. Прибережна,
- вул Зеленоградська
Амур-Нижньодніпровський район:
- пер. Любарського, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20;
Індустріальний район:
- пер. Базавлуцький, 3а-9, 15-25, 6-26;
- пер. Протавчанський, 1-17, 10-14;
- пер. Кальмиуський, 7-25, 6-22;
- пер. Дугового, 3-26,9;
- вул. Ашхабадська, 149,192;
Центральний район:
- вул. Надії Олексієнко 29-45,36-4;
- вул. Робоча 7;
- вул. Кавалерійська 16-22;
- вул. Філософська 60;
Соборний район:
- вул. Набережна Перемоги 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110;
Новокодакский район:
- вул. Велика Дієвська, 40, 42, 46а; 292, 356-428, 407-453, 541;
- вул. Максима Дія, 12;
- вул. Дніпрольстановська, 57-127, 34, 64-146;
- вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;
- вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
- пер. Тихорєцька, 2-18, 3-19, 27-39;
- вул. Базарна, 2-28;
- вул. Приморська, 1-18;
- вул. Костромська, 1-5;
Раніше ми повідомляли, що нещодавно сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.
За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.
Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.