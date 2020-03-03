Дніпряни позбавлятися благ цивілізації на цілий день

В Дніпрі, 3 березня, у зв'язку з проведенням аварійних робіт буде відсутня електроенергія

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК.





Без світла доведеться потерпіти жителям шести районів міста.

Адреса:

Самарський район:

вул. Олександра Галича,

вул. Прибережна,

вул Зеленоградська

Амур-Нижньодніпровський район:

пер. Любарського, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20;

Індустріальний район:

пер. Базавлуцький, 3а-9, 15-25, 6-26;

пер. Протавчанський, 1-17, 10-14;

пер. Кальмиуський, 7-25, 6-22;

пер. Дугового, 3-26,9;

вул. Ашхабадська, 149,192;

Центральний район:

вул. Надії Олексієнко 29-45,36-4;

вул. Робоча 7;

вул. Кавалерійська 16-22;

вул. Філософська 60;

Соборний район:

вул. Набережна Перемоги 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110;

Новокодакский район:

вул. Велика Дієвська, 40, 42, 46а; 292, 356-428, 407-453, 541;

вул. Максима Дія, 12;

вул. Дніпрольстановська, 57-127, 34, 64-146;

вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г;

вул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

пер. Тихорєцька, 2-18, 3-19, 27-39;

вул. Базарна, 2-28;

вул. Приморська, 1-18;

вул. Костромська, 1-5;

Раніше ми повідомляли, що нещодавно сталася аварія на водогоні у дворі будинку № 4 в провулку Крушельницької. В результаті були затоплені найближчі райони.

За словами місцевих жителів у районі відключили воду. До місця викликали аварійну службу, однак станом на 10:00 нікого на місці не було.

Водою повністю затопило подвір'я школи № 131, будинків на Донецькому шосе і вулиці Терещенківській.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.