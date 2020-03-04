Сьогодні, 4 березня, у Дніпрі у зв'язку з проведенням аварійних робіт відключать електрику в декількох районах
Як передає Politeka.net, про це попередили в прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі.
Так, без світла дніпрянам доведеться потерпіти з 9:00 до 17:00 вечора.
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Адреса:
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
- просп. Мануйлівський, 75, 75а, 77;
- вул. Рилєєва, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 169, 169/а, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 211/а, 231, 215, 217, 219, 221;
- вул. Трансформаторна, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 148/б, 150, 152, 154, 156, 158, 158/а, 160, 162, 162/а, 162/б, 164, 166, 166/а, 168, 170, 172, 174, 176;
- вул. Житомирська, 90, 128 — 264г, 171 — 327б, 209;
- пер. Донецький, 11;
- пер. Чернігівський, 1 — 25, 2 — 32а, 385.
САМАРСЬКИЙ РАЙОН:
- вул. Виставочна, 1 — 37, 2 — 32;
- вул. Гречихина, 1 — 29, 2 — 40;
- вул. Дніпрогесу, 9, 11, 13, 13а, 21 — 29, 22 — 32;
- вул. Кокчетавська, 42 — 54;
- вул. Порт-Артурська, 1 — 33, 2 — 30;
- пер. Порт-Артурський, 1 — 11, 2 — 12, 4 — 10.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
- вул. Миронова, 8;
- вул. Глинки, 12.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН:
- вул. Володимира Антоновича, 24 — 38, 43 — 55;
- вул. Шмідта, 20 — 22, 25.
Крім того, сьогодні, мешканцям кількох вулиць Новокодакского району Дніпра на півдня відключать воду.
На зазначених вулицях будуть проводитися невідкладні аварійно-відновлювальні роботи у підвалі житлового будинку №50 по проспекту Нігояна.
- вулиця Квірінга, 1, 3;
- вулиця Качалова, 2, 2А;
- вулиця Маяковського, 3, 5, 7;
- проспект Нігояна, 50, 54, 56, 58, 61, 63, 74;
- проспект Нігояна, 51 (Міська лікарня №2 — 2-е відділення)
- проспект Калініна, 53 (Середня загальноосвітня школа №36)
- вулиця Молодіжна, 2
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.