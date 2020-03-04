У Дніпропетровській області розшукують небезпечного рецидивіста
Про це повідомляє місцеве видання "Весь Кривий Ріг".
Відомо, що він відбував покарання у Широківському виправному центрі №75, але втік з місця відбування ув'язнення.
Чотири рази судимий, 32-річний Андрій Муренко, був поміщений на лікування і знаходився в лікарні без охорони, а вже після ранкового обходу зник.
На вигляд йому 32 роки, зріст 178 см, темне волосся, може приймати наркотики і становити небезпеку для оточуючих.
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Раніше він відбував різні терміни позбавлення волі за крадіжки та шахрайство.
Також ми повідомляли, що 22 липня 2019 близько 01:00 год. ночі біля будинку № 6 на вулиці Ніколенко стався конфлікт, під час якого він поранив ножем випадкового перехожого.
Як кажуть у поліції, до цього причетний раніше неодноразово судимий Михайло Гриневич.
Прохання до всіх, кому відомо місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомити в Кам'янській відділ поліції за телефонами: 102, 0965869441, 0985430708. Анонімність гарантується.
Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському правоохоронці спіймали зловмисницю, яка під виглядом ворожки і "відьми в 5-му коліні" промишляла крадіжками пенсіонерів.
Вона пропонувала послуги ворожки і рекомендувала жертвам зняти порчу. Повіривши обіцянкам, жінки впускали її в будинок і в результаті залишалися без усіх заощаджень.
У ході розслідування поліцейські затримали ряженую ворожку. Нею виявилася раніше судима 43-річна місцева мешканка.
Нагадаємо, квартири багатих українців потрапили під удар «злодіїв у законі».
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