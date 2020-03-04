Він може приймати наркотики і становити небезпеку для оточуючих!

У Дніпропетровській області розшукують небезпечного рецидивіста



Про це повідомляє місцеве видання "Весь Кривий Ріг".

Відомо, що він відбував покарання у Широківському виправному центрі №75, але втік з місця відбування ув'язнення.

Чотири рази судимий, 32-річний Андрій Муренко, був поміщений на лікування і знаходився в лікарні без охорони, а вже після ранкового обходу зник.

На вигляд йому 32 роки, зріст 178 см, темне волосся, може приймати наркотики і становити небезпеку для оточуючих.

Раніше він відбував різні терміни позбавлення волі за крадіжки та шахрайство.

Також ми повідомляли, що 22 липня 2019 близько 01:00 год. ночі біля будинку № 6 на вулиці Ніколенко стався конфлікт, під час якого він поранив ножем випадкового перехожого.

Як кажуть у поліції, до цього причетний раніше неодноразово судимий Михайло Гриневич.

Прохання до всіх, кому відомо місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомити в Кам'янській відділ поліції за телефонами: 102, 0965869441, 0985430708. Анонімність гарантується.

Раніше ми повідомляли, що в Кам'янському правоохоронці спіймали зловмисницю, яка під виглядом ворожки і "відьми в 5-му коліні" промишляла крадіжками пенсіонерів.

Вона пропонувала послуги ворожки і рекомендувала жертвам зняти порчу. Повіривши обіцянкам, жінки впускали її в будинок і в результаті залишалися без усіх заощаджень.

У ході розслідування поліцейські затримали ряженую ворожку. Нею виявилася раніше судима 43-річна місцева мешканка.

Нагадаємо, квартири багатих українців потрапили під удар «злодіїв у законі».

Як повідомляла Politeka, київські копи схопили небезпечного злодія в законі.

Також Politeka писала, скільки кремлівських злодіїв у законі опинилися в Україні.