В Дніпрі на дитячий майданчик прийшов чоловік з гранатою
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпра.
Всього в компанії знаходилися троє, які явно були в нетверезому стані.
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По приїзду патрульних, один з них зізнався, що знайшов вибухонебезпечний снаряд в урні для сміття, а сам розповів, що працює двірником.
Предмет, схожий на гранату, лежав поруч з ним. Патрульні відразу ж викликали на місце вибухотехніків, а територію огородили. Приїхала і слідчо-оперативна група Новокодакського району, яка з'ясовує всі деталі інциденту.
Раніше ми повідомляли, що дитячу клінічну лікарню в Дніпрі на Космічній заволокло димом.
Працівники дитячої обласної лікарні, що знаходиться на вулиці Космічній, приблизно в 10:30 відчули запах диму і поспішили викликати співробітників ДСНС.
Після приїзду рятувальники встановили, що задимлення сталося на цокольному поверсі. Його причиною стало коротке замикання в холодильнику, яке вдалося ліквідувати за 20 хвилин.
Нагадаємо, неадекватний киянин спустив на пенсіонера бійцівських псів.
Як повідомляла Politeka, чоловік ледь не підірвав рідне місто Зеленського.
Також Politeka писала, що лікарні замінували в Одесі, під загрозою сотні життів.