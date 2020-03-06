В Дніпрі на дитячий майданчик прийшов чоловік з гранатою

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Дніпра.

Інцидент стався 5 березня на вулиці Данила Галицького. Перехожі помітили підозрілий предмет, що лежить на лавочці біля чоловіка.

Всього в компанії знаходилися троє, які явно були в нетверезому стані.

По приїзду патрульних, один з них зізнався, що знайшов вибухонебезпечний снаряд в урні для сміття, а сам розповів, що працює двірником.



Предмет, схожий на гранату, лежав поруч з ним. Патрульні відразу ж викликали на місце вибухотехніків, а територію огородили. Приїхала і слідчо-оперативна група Новокодакського району, яка з'ясовує всі деталі інциденту.

Раніше ми повідомляли, що дитячу клінічну лікарню в Дніпрі на Космічній заволокло димом.

Працівники дитячої обласної лікарні, що знаходиться на вулиці Космічній, приблизно в 10:30 відчули запах диму і поспішили викликати співробітників ДСНС.

Після приїзду рятувальники встановили, що задимлення сталося на цокольному поверсі. Його причиною стало коротке замикання в холодильнику, яке вдалося ліквідувати за 20 хвилин.

Нагадаємо, неадекватний киянин спустив на пенсіонера бійцівських псів.

Як повідомляла Politeka, чоловік ледь не підірвав рідне місто Зеленського.

Також Politeka писала, що лікарні замінували в Одесі, під загрозою сотні життів.