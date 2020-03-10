В Дніпрі розшукують родичів літньої жінки

Як передає Politeka.net, із закликом про допомогу звернувся небайдужий житель міста.

Чоловік виявив її лежить на землі.

«Може, хто знає родичів цієї жінки. Лежала на землі недалеко від метро на вул. Юрія Кондратюка. Каже живе в Сумській області. Маленька сумочка і паличка. На питання дає різні відповіді, дещо взагалі не пам'ятає. Судячи по стану одягу — вона на землі не спить. Запаху алкоголю немає. Кілька разів пропонувала гроші за те, що допоміг встати», — розповів він.

Також відомо ім'я жінки. Представилася вона Матроною Шевцової. Де живе – не говорить.

Користувачі мережі пишуть, що часто помічали бабусю яка просить милостиню біля супермаркетів «Варус» і «АТБ» на ж/м Покровський.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти офіцера ЗСУ, який брав активну участь у зоні ООС.

39-річний Євген Сінник зник 19 лютого.

Останній раз він виходив на зв'язок зі своєю матір'ю і повідомив, що перебуває на роботі на вулиці Береговій. Після цього Євгена ніхто не бачив.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури. Русяве волосся, але частіше його бачили підстриженим налисо.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Євгенія, повідомте за телефонами: (067) 562 95 07 – Віктор, (068) 887 13 26 – Олексій.



