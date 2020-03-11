В Дніпрі діти в дитячому саду виступали перед батьками під пісні російського шансону
Як передає Politeka.net, про це повідомили в соцмережах.
Зокрема, звучали композиції російської зірки шансону Михайла Шуфутинського.
Як стверджує чоловік, на опублікованих кадрах – ранок у дніпровському дитячому садку №214.
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Однією з таких пісень була композиція Шуфутинського під назвою "Пацани", під яку танцювали малюки в костюмах моряків.
Наголошується, що свято і все, що відбувалося на ньому були схвалені адміністрацією дитячого саду.
Раніше ми повідомляли, що в одному з приватних дитсадків Харкова вихователі не встежили за трирічним хлопчиком, і дитина покинув територію установи.
За інформацією журналістів, вихователь повела на прогулянку вісім дітей, проте в якийсь момент їх залишилося тільки семеро. Трирічний Святослав пішов гуляти по району.
Як розповіла мама хлопчика Катерина Посохова, коли вихователь кинулася на пошуки малюка і знайшла його, він вже встиг перейти внутрішньоквартальних доріг, які хоч і більш безпечні, але машини там теж їздять.
Поки вихователька шукала зниклого Святослава, інші діти залишалися на вулиці самі, без нагляду.
Нагадаємо, у Раді візьмуться за дошкільну освіту.
Як писала politeka, у Києві у дитячому садку №210 дитину нагодували обідом з дротом в супі.
Також Politeka повідомляла, скандал розгорівся в дитсадку: «знущалися над дітьми»