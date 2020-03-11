В Кривому Розі пасажири тролейбуса №23 були приємно шоковані поведінкою водія та кондуктора
Як передає Politeka.net, дивовижну історію розповіла очевидиця в соцмережах.
Насамперед пасажирів здивувала поведінка кондуктора: вона посміхаючись кожному і ввічливо спілкувались. Коли тролейбус зупинився на черговій зупинці, водій помітив дівчину на інвалідному візку.
Ні секунди не роздумуючи, водій призупинив заходять в салон пасажирів, відкинув спеціальну сходинку, завіз дівчину в салон, закинув сходинку назад і поїхав далі по маршруту.
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На потрібній дівчині зупинці водій тролейбуса виконала ті ж маніпуляції і поїхала далі. Пасажири були захоплені таким вчинком водія.
Користувачі соцмереж по-різному відреагували на таку історію.
"А хіба треба захоплюватися нормою?? ..або всі звикли до хамства і байдужості??", "Як же приємно читати такі вісті", " Так, дожили. Скоро людей з людськими якостями будуть показувати в зоопарку як рідкісний, вимираючий вид....", "Здоров'я міцного таким людям, побільше таких людей", - писали під постом.
Раніше ми повідомляли, що на автобусному маршруті № 228 в Кривому Розі пасажири звернули увагу на ввічливість та уважність кондуктора.
Вона вітається з усіма пасажирами, які заходять у салон автобуса, і запитує про здоров'я у літніх людей.
Зовсім нетипово для наших автобусів, коли кондуктор прощається з пасажирами на виході і стежить, щоб усім було комфортно покидати салон.
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А ще Politeka писала, що пільговий проїзд скасовано в Кривому Розі
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