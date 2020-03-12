В Дніпрі серед білого дня вкрали породисту господарського собаку



Про це повідомляє "Дніпро Оперативний"



Відомо, що собаку украли быля магазину Варус на Донецькому шосе.



"Таксу звуть Ріко. Рудий, 12 кг, 6 років, був в нашийнику і повідку рудого кольору. Прошу повернути за винагороду", - повідомила господиня поцупленого пса.

Судячи з відео із камер спостереження магазину, собаку вкрала невідома жінка.



Пригода активно обговорюють у соцмережах. Люди висловлюють обурення зухвалою крадіжкою домашнього вихованця.

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Відомо, що злочин стався на вулиці Комунарівській. Три "безстрашних" молодих хлопця несли поцуплений телевізор по вулиці серед білого дня.

"Звичайна справа...Три шахраї (спеціалізація - приватний сектор) повертаються із здобиччю (телевізор). Вчора на правому березі, завтра будуть на лівому...Будинок зачистили, серед білого дня на вул. Комунарівській в Дніпрі.", - сказано в повідомленні.

Домушників вдалося зняти:

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

які з'являються на ваших дверях або біля неї. Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

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