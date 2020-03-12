В Дніпрі серед білого дня вкрали породисту господарського собаку
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний"
Відомо, що собаку украли быля магазину Варус на Донецькому шосе.
"Таксу звуть Ріко. Рудий, 12 кг, 6 років, був в нашийнику і повідку рудого кольору. Прошу повернути за винагороду", - повідомила господиня поцупленого пса.
Судячи з відео із камер спостереження магазину, собаку вкрала невідома жінка.
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Пригода активно обговорюють у соцмережах. Люди висловлюють обурення зухвалою крадіжкою домашнього вихованця.
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Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:
- Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.
- Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
- Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.
Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.
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