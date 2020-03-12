В Дніпрі серед білого дня вкрали породисту господарського собаку

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний"

Відомо, що собаку украли быля магазину Варус на Донецькому шосе.


"Таксу звуть Ріко. Рудий, 12 кг, 6 років, був в нашийнику і повідку рудого кольору. Прошу повернути за винагороду", - повідомила господиня поцупленого пса.

Судячи з відео із камер спостереження магазину, собаку вкрала невідома жінка.

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Пригода активно обговорюють у соцмережах. Люди висловлюють обурення зухвалою крадіжкою домашнього вихованця.

Раніше ми повідомляли, що квартирні злодії пограбували приватний будинок у Дніпрі посеред білого дня

Відомо, що злочин стався на вулиці Комунарівській. Три "безстрашних" молодих хлопця несли поцуплений телевізор по вулиці серед білого дня.
 
 
"Звичайна справа...Три шахраї (спеціалізація - приватний сектор) повертаються із здобиччю (телевізор). Вчора на правому березі, завтра будуть на лівому...Будинок зачистили, серед білого дня на вул. Комунарівській в Дніпрі.", - сказано в повідомленні.
 
Домушників вдалося зняти:

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

 
  • Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.

  • Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
  • Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.