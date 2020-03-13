На Дніпропетровщині поліція розшукує злочинця, який переховується від суду
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Криворізькому відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Чалий Володимир Леонідович, 16.01.1975 р. має піти під суд за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
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Якщо вам відомо про можливе місцеперебування злочинця повідомити Криворізький ВП ГУНП у Дніпропетровській області за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99 або 102.
Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:
- Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.
- Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
- Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.
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