На Дніпропетровщині поліція розшукує злочинця, який переховується від суду

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Криворізькому відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Чалий Володимир Леонідович, 16.01.1975 р. має піти під суд за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Якщо вам відомо про можливе місцеперебування злочинця повідомити Криворізький ВП ГУНП у Дніпропетровській області за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99 або 102.

Раніше ми повідомляли, що квартирні злодії пограбували приватний будинок у Дніпрі посеред білого дня.





Очевидці повідомили, що злочин стався на вулиці Комунарівській. Три "безстрашних" молодих хлопця несли поцуплений телевізор по вулиці серед білого дня.

Домушників вдалося зняти:

"Звичайна справа...Три шахрая (спеціалізація - приватний сектор) повертаються із здобиччю (телевізор). Вчора на правому березі, завтра будуть на лівому...Будинок зачистили, серед білого дня на вул. Комунарівській в Дніпрі.", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила: Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

які з'являються на ваших дверях або біля неї. Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні. Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями. Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках. Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.



