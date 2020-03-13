На Дніпропетровщині поліція розшукує злочинця, який переховується від суду

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Криворізькому відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Чалий Володимир Леонідович, 16.01.1975 р. має піти під суд за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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Якщо вам відомо про можливе місцеперебування злочинця повідомити Криворізький ВП ГУНП у Дніпропетровській області за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90- 99 або 102.

Раніше ми повідомляли, що квартирні злодії пограбували приватний будинок у Дніпрі посеред білого дня.

Очевидці повідомили, що злочин стався на вулиці Комунарівській. Три "безстрашних" молодих хлопця несли поцуплений телевізор по вулиці серед білого дня.
 
Домушників вдалося зняти:
 
 
"Звичайна справа...Три шахрая (спеціалізація - приватний сектор) повертаються із здобиччю (телевізор). Вчора на правому березі, завтра будуть на лівому...Будинок зачистили, серед білого дня на вул. Комунарівській в Дніпрі.", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

  • Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.

  • Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.
  • Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.

 
 
 

 