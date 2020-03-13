Дніпряни вимагають відремонтувати зливову каналізацію на самопливному Лівобережному масиві

Мешканці Дніпра просять представників міськради відновити стічну каналізацію на житловому масиві Лівобережний – 3. Вулиці під час дощів і танення снігу сильно затоплює, про що можна судити по фото, а також утворюються калюжі у дворах. Петицію опублікували на сайті «Єдиної системи місцевих петицій».

Каналізація була знищена ще в 90-х роках двадцятого століття під час будівництва. Тоді будівельники порушили каналізаційну систему району, після чого лівньовку не відновлювали. Про це розповіла автор петиції Валентина Зайченко.

За словами днепрянки, комунальники не прочищали стічну систему. Під час точкового ремонту доріг зливову каналізацію заклали асфальтом.

Зайченко просить включити в план соціально-економічного розвитку Дніпра реконструкцію дощової каналізації на території житлового масиву.

Нагадаємо, що дніпряни зможуть оплачувати доставку газу за мінімальним тарифом.

Але такі "поступки" чекають не всіх. Так, мінімальний розмір оплати буде встановлений для нових споживачів, які споживають природний газ менше дев'яти місяців.

Також городяни, які тривалий час не користувалися газом зможуть платити за доставку мінімальну суму.

Тариф за розподіл газу для споживачів АТ «Батьківщина» складає 1,25 грн (з ПДВ). З 1 січня мінімальний платіж становить від 4 до 33 грн в місяць.

Нові платіжки споживачі отримають в квітні.

Також у квітні повернуть гроші тим, хто заплатив зайве в січні і лютому. Відзначається, що перерахунок відбудеться автоматично, жодних заяв для цього писати не потрібно.

Найбільше від цієї угоди виграють новосели. Вони будуть платити мінімальну абонентську плату незалежно від того, який обсяг газу вони споживають. Також виграють ті домогосподарства, які були відключені від системи газопостачання.

Нагадаємо, що українців змусять платити за комуналку по-новому, платіжок буде ще більше: перші подробиці.

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