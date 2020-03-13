Де і коли не проїхати

У центрі Дніпра перекриють вулицю Писаржевського.

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з розпорядження міської ради.





Згідно з документом, планується перекриття з 13 по 15 березня в районі будинку №18. Попередньо комунальне підприємство буде зобов'язане розробити і погодити з Управлінням патрульної поліції в Дніпропетровській області тимчасову схему руху транспорту, а також вжити заходи для забезпечення безпеки руху по новій схемі, включаючи безпеку пересування пішоходів біля місця проведення робіт.

Місце, де буде проходити демонтаж дерев огородять парканом і встановлять відповідні дорожні знаки.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі на Набережній Заводській (район Стану 550) сталася аварія.

Відомо що учасниками ДТП стали аж чотири автомобілі - два вантажівки та два легковики. Масштаб аварії дуже серйозний - рух паралізовано до Кайдацького мосту.

Раніше ми повідомляли, що під час автокатастрофи на Слобожанському проспекті помер відомий ведучий свят та організатор заходів у Дніпрі Олександр Усачов.

Олександру було 30 років і лише в січні він відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят.

Також відомо, що в ДТП постраждали і дочка ведучого.

У дитини діагностували перелом потиличної кістки, перелом стегна і ще кілька невеликих переломів. Її стан оцінюється, як важкий стабільний.

Нагадаємо, масштабна аварія на українській трасі: "11 машин перетворилися на купу металу".

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