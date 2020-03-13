В мережі показали, як йдуть справи в супермаркетах Дніпра після оголошення карантину через коронавіруса
Як передає Politeka.net, про це повідомив очевидець в соцмережах
За його словами, в районі на житловому масиві Перемога все спокійно. Тут в 11 годин розмірено і ліниво ходять покупці.
Крім того, він прикріпив фото, на яких видно, що ніякої паніки серед дніпрян немає.
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На кадрах видно, що продукти не метуть з полиць.
По всій Україні у зв'язку з карантином все частіше з'являється інформація про те, люди піддаються паніці по згрібають з полиць все, що бачать.
Так, мешканці Києва почали піддаватися страху залишитися завтра без продуктових товарів та почали робити "масові забіги" в супермаркети. Там українці почали блискавично спустошувати полиці.
Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавіруса. Перший випадок був зафіксований 3 березня. У зв'язку з цим в Україні ввели карантин на три тижні.
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