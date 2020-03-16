В Дніпрі і області розшукую зниклого Сергія Бозді

Відомо, що хлопець перестав виходити на зв'язок з рідними 9 березня. Вони повідомили, що останній раз бачили його на Набережній Перемоги в Дніпрі та в селі Любимівка.

Зростанням Сергій 167 см, має коротку стрижку. На вигляд хлопцеві 28 років.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклого, повідомте на лінію "102" або за телефоном - 095-415-82-03 (Олена, рідна сестра).

Також ми повідомляли, що в Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну.

Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.

Варто відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки — відразу ж телефонуйте на «102» або в Соборне відділення поліції по телефону: (097) 642-34-22.