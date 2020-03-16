В Дніпрі і області розшукую зниклого Сергія Бозді
Відомо, що хлопець перестав виходити на зв'язок з рідними 9 березня. Вони повідомили, що останній раз бачили його на Набережній Перемоги в Дніпрі та в селі Любимівка.
Зростанням Сергій 167 см, має коротку стрижку. На вигляд хлопцеві 28 років.
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Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклого, повідомте на лінію "102" або за телефоном - 095-415-82-03 (Олена, рідна сестра).
Також ми повідомляли, що в Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну.
Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.
Варто відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.
Нагадаємо, що якщо ваш рідний чи знайомий перестав виходити на зв'язок, потрібно негайно звертатися в правоохоронні органи — у будь-який райвідділок(не обов'язково за місцем проживання зниклого). Достатньо навіть просто зателефонувати на 102, і до вас приїде оперативно-розшукова група.
Особливо важливо швидко звертатися в поліцію, якщо пропала дитина. Неповнолітнього починають шукати протягом години. Тому чим раніше буде звернення, тим краще.
Нагадаємо, Жінка безвісти зникла під Дніпром.
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