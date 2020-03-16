В Днепре и области разыскиваю пропавшего Сергея Бозди
Известно, что парень перестал выходить на связь с родными 9 марта. Они сообщили, что последний раз видели его на Набережной Победы в Днепре и в селе Любимовка.
Ростом Сергей 167 см, имеет короткую стрижку. На вид парню 28 лет.
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Если вы имеете любую информацию о местонахождении пропавшего, сообщите на линию "102" или по телефону - 095-415-82-03 (Елена, родная сестра).
Также мы сообщали, что в Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну.
Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.
Почти две недели поисков были безуспешными.
Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами. При себе имела черную сумку с длинными ручками.
Напомним, что если ваш родной или знакомый перестал выходить на связь, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы — в любое райотделение (не обязательно по месту жительства пропавшего). Достаточно даже просто позвонить на 102, и к вам приедет оперативно-разыскная группа.
Особенно важно быстро обращаться в полицию, если пропал ребенок. Несовершеннолетнего начинают искать в течение часа. Поэтому чем раньше будет обращение, тем лучше.
Напомним, Женщина без вести пропала под Днепром.
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