В Днепре и области разыскиваю пропавшего Сергея Бозди

Известно, что парень перестал выходить на связь с родными 9 марта. Они сообщили, что последний раз видели его на Набережной Победы в Днепре и в селе Любимовка.

Ростом Сергей 167 см, имеет короткую стрижку. На вид парню 28 лет.

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Если вы имеете любую информацию о местонахождении пропавшего, сообщите на линию "102" или по телефону - 095-415-82-03 (Елена, родная сестра).

Также мы сообщали, что в Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну.

Известно, что  женщина исчезла без вести еще 28 февраля  - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.

Почти две недели поисков были безуспешными. 

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в  серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.

Напомним, что если ваш родной или знакомый перестал выходить на связь, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы — в любое райотделение (не обязательно по месту жительства пропавшего). Достаточно даже просто позвонить на 102, и к вам приедет оперативно-разыскная группа.

Особенно важно быстро обращаться в полицию, если пропал ребенок. Несовершеннолетнего начинают искать в течение часа. Поэтому чем раньше будет обращение, тем лучше.