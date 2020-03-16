В Днепре и области разыскиваю пропавшего Сергея Бозди

Известно, что парень перестал выходить на связь с родными 9 марта. Они сообщили, что последний раз видели его на Набережной Победы в Днепре и в селе Любимовка.

Ростом Сергей 167 см, имеет короткую стрижку. На вид парню 28 лет.

Если вы имеете любую информацию о местонахождении пропавшего, сообщите на линию "102" или по телефону - 095-415-82-03 (Елена, родная сестра).

Также мы сообщали, что в Днепре ищут пропавшую без вести Меркулову Лилию Васильевну.

Известно, что женщина исчезла без вести еще 28 февраля - она вышла из дома, но назад так и не вернулась.



Почти две недели поисков были безуспешными.

Стоить отметь, что женщина глухонемая. При себе у нее было пенсионное удостоверение. В день пропажи она была одета в серо-зеленое пальто до колен с леопардовыми манжетами. При себе имела черную сумку с длинными ручками.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины — сразу же звоните на «102» или в Соборное отделение полиции по телефону: (097) 642-34-22.