Синоптики повідомили, чого чекати на цьому тижні

На цьому тижні в Дніпрі очікується іменник похолодання

Як передає Polteka.net, про це повідомили в Укргідрометцентрі

Так, вже з 17 березня небо в Дніпрі буде затягнуте хмарами. Просвіту не варто чекати на протязі всього дня. Стовпчик термометра вночі опуститься до 6 градусів морозу, а вдень буде +6.

У середу ситуація трохи покращиться: вдень буде +9, а вночі приморозить до -2. В цей день дніпрян все-таки трохи порадує сонце своєю присутністю.

Четвер не сильно буде відрізнятися - вночі очікується 0 градусів, а вдень - 12 градусів тепла.

Трохи потеплішає лише у п'ятницю - жителям міста можна буде одягнутися легше, так як температура ньому буде досягати 15 градусів тепла.

В суботу, 21 березня,ранкове прояснення не зробить великої погоди на тлі хмарного в цілому дня. Температура практично не змінитися з минулого дня.

22 березня, в неділю, хмарна погода буде триматися до самого вечора. У Дніпрі помітно похолодає - очікується від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Раніше ми розповідали, що землю накриє магнітна буря, і це відбудеться вже в четвер, 19 березня. Метеоудар очікується помірно сильний і не перевищить нижню відмітку у G1, однак його наслідки відчують на собі не тільки метеозависимые українці, але й навіть ті, хто зазвичай не піддається подібним явищам.

Друга в цьому місяці магнітна буря очікується 27 березня, і вона також обіцяє бути помірною.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що страшенна буря обрушилася на країну, багато жертв: "вдома розривало в друзки", страшні кадри.