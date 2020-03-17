В Дніпрі, 17 березня, станенеться масштабне відключення світла
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК.
Електроенергія буде відсутня з 9 ранку у зв'язку з проведенням планових робіт.
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Адреси
АНД район
вул. Петрозаводская, 372-412, 407-443; вул. Пряничкова, 57-147, 74-174; вул. Новгород-Сіверська, 53-91, 122-148, 152-186; вул. Чернігівська, 210-254, 249-297;
Новокодацький район
вул. Дніпрольстановська, 57-127, 34, 64-146;
вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г; вул. Велика Дієвська, 292, 356-428, 407-453, 541; вул. Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39; вул. Базарна, 2-28; вул. Приморська, 1-18; вул. Костромська, 1-5;
Соборний район
Запорізьке шосе 1, 3, 5, 7,
пр-т Гагаріна, 175, 175л, 177, 177-б, 177д;
вул. Високовольтна 30;
площа Соборна, 14,15
вул. Акмолінська, 2-14, 1-9; вул. І. Сірко, 62-132, вул. Довга балка, 99-101,100-104; вул. Баскетбольна, 5, 7
Центральний район
просп. Поля, 17-25
Крім того, у КП "Дніпроводоканал" повідомили про відключення водопостачання по ряду вулиць 18 березня.
Води не буде по таких адресам
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вул. Активістів;
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вул. Богородицька;
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вул. Таврійська;
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вул. Листопадова;
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пров. Листопадовий;
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пров. Дачний;
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вул. Дачна
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вул. Естафетна;
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вул. Псковська;
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вул. Героїв Дніпра;
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вул. Арктична;
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вул. Косогірна;
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вул. Залізнична;
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вул. Прохорова;
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вул. Луцька;
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вул. Пшенична;
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вул. Календарна;
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вул. Прорізна;
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вул. Сонячногірська;
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вул. Таджицька;
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вул. Зоопаркова;
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вул. Євгенія Сердюкова;
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вул. Оранжерейна; вул. Бестужева;
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вул. Князя Костянтина Острозького;
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вул. Роз'їзна;
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вул. Бехтєрєва;
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вул. Академіка Сахарова;
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вул. Романовського;
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пров. Марійський;
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пров. Малиновий;
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пров. Ягідний;
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вул. Олешківська;
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вул. В'єтнамська;
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пров. Героїчний;
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вул. Адлерська;
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вул. Генерала Григоренка;
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вул. Чебоксарська;
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вул. Солов'їна;
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вул. Відпочинку;
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вул. Командира Юніна;
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вул. Мальовнича;
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вул. Олександра Серебрякова;
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вул. Туркменська;
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вул. Керамічна;
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вул. Автодорожня;
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вул. Липнева.
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Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.