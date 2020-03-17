В Дніпрі, 17 березня, станенеться масштабне відключення світла

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі  ДТЕК.

Електроенергія буде відсутня з 9 ранку у зв'язку з проведенням планових робіт.

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Адреси 
 

АНД район

вул. Петрозаводская, 372-412, 407-443; вул. Пряничкова, 57-147, 74-174; вул. Новгород-Сіверська, 53-91, 122-148, 152-186; вул. Чернігівська, 210-254, 249-297;

Новокодацький район 

вул. Дніпрольстановська, 57-127, 34, 64-146; 
вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г; вул. Велика Дієвська, 292, 356-428, 407-453, 541; вул. Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39; вул. Базарна, 2-28; вул. Приморська, 1-18; вул. Костромська, 1-5;

Соборний район

Запорізьке шосе 1, 3, 5, 7,
пр-т Гагаріна, 175, 175л, 177, 177-б, 177д; 
вул. Високовольтна 30;
площа Соборна, 14,15

вул. Акмолінська, 2-14, 1-9; вул. І. Сірко, 62-132, вул. Довга балка, 99-101,100-104; вул. Баскетбольна, 5, 7

Центральний район

просп. Поля, 17-25

відключення світла


Крім того, у КП "Дніпроводоканал"  повідомили про відключення водопостачання по ряду вулиць 18 березня.



Води не буде по таких адресам

    • вул. Активістів;

    • вул. Богородицька;

    • вул. Таврійська;

    • вул. Листопадова;

    • пров. Листопадовий;

    • пров. Дачний;

    • вул. Дачна

    • вул. Естафетна;

    • вул. Псковська;

    • вул. Героїв Дніпра;

    • вул. Арктична;

    • вул. Косогірна;

    • вул. Залізнична;

    • вул. Прохорова;

    • вул. Луцька;

    • вул. Пшенична;

    • вул. Календарна;

    • вул. Прорізна;

    • вул. Сонячногірська;

    • вул. Таджицька;

    • вул. Зоопаркова;

    • вул. Євгенія Сердюкова;

    • вул. Оранжерейна; вул. Бестужева;

    • вул. Князя Костянтина Острозького;

    • вул. Роз'їзна;

    • вул. Бехтєрєва;

    • вул. Академіка Сахарова;

    • вул. Романовського;

    • пров. Марійський;

    • пров. Малиновий;

    • пров. Ягідний;

    • вул. Олешківська;

    • вул. В'єтнамська;

    • пров. Героїчний;

    • вул. Адлерська;

    • вул. Генерала Григоренка;

    • вул. Чебоксарська;

    • вул. Солов'їна;

    • вул. Відпочинку;

    • вул. Командира Юніна;

    • вул. Мальовнича;

    • вул. Олександра Серебрякова;

    • вул. Туркменська;

    • вул. Керамічна;

    • вул. Автодорожня;

    • вул. Липнева.

Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

 

 

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.