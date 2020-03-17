В Дніпрі, 17 березня, станенеться масштабне відключення світла

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК.

Електроенергія буде відсутня з 9 ранку у зв'язку з проведенням планових робіт.

Адреси



АНД район

вул. Петрозаводская, 372-412, 407-443; вул. Пряничкова, 57-147, 74-174; вул. Новгород-Сіверська, 53-91, 122-148, 152-186; вул. Чернігівська, 210-254, 249-297;

Новокодацький район

вул. Дніпрольстановська, 57-127, 34, 64-146;

вул. Лірницька, 1-75, 2-104, 114г; вул. Велика Дієвська, 292, 356-428, 407-453, 541; вул. Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер. Тихорецький, 2-18, 3-19, 27-39; вул. Базарна, 2-28; вул. Приморська, 1-18; вул. Костромська, 1-5;

Соборний район

Запорізьке шосе 1, 3, 5, 7,

пр-т Гагаріна, 175, 175л, 177, 177-б, 177д;

вул. Високовольтна 30;

площа Соборна, 14,15

вул. Акмолінська, 2-14, 1-9; вул. І. Сірко, 62-132, вул. Довга балка, 99-101,100-104; вул. Баскетбольна, 5, 7

Центральний район

просп. Поля, 17-25



Крім того, у КП "Дніпроводоканал" повідомили про відключення водопостачання по ряду вулиць 18 березня.





Води не буде по таких адресам

вул. Активістів; вул. Богородицька; вул. Таврійська; вул. Листопадова; пров. Листопадовий; пров. Дачний; вул. Дачна вул. Естафетна; вул. Псковська; вул. Героїв Дніпра; вул. Арктична; вул. Косогірна; вул. Залізнична; вул. Прохорова; вул. Луцька; вул. Пшенична; вул. Календарна; вул. Прорізна; вул. Сонячногірська; вул. Таджицька; вул. Зоопаркова; вул. Євгенія Сердюкова; вул. Оранжерейна; вул. Бестужева; вул. Князя Костянтина Острозького; вул. Роз'їзна; вул. Бехтєрєва; вул. Академіка Сахарова; вул. Романовського; пров. Марійський; пров. Малиновий; пров. Ягідний; вул. Олешківська; вул. В'єтнамська; пров. Героїчний; вул. Адлерська; вул. Генерала Григоренка; вул. Чебоксарська; вул. Солов'їна; вул. Відпочинку; вул. Командира Юніна; вул. Мальовнича; вул. Олександра Серебрякова; вул. Туркменська; вул. Керамічна; вул. Автодорожня; вул. Липнева.



Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.



