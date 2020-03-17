В мережі показали, як виглядає Дніпро в перший день посиленого карантину

Так, з 17 березня в Україні ввели суворий карантин. В цей день зазвичай галасливий і заповнений людьми центр Дніпра пустує, незважаючи на ранкову годину-пік. Фото з'явилося на місцевому порталі «НМ».

Городян просять по можливості не бувати в громадських місцях і виходити з будинку тільки в разі крайньої необхідності.

Роботодавці перевели співробітників на онлайн-роботу.

Навчальні заклади на карантин у Дніпрі вже 5 днів.

Крім того, з середи, 18 березня о 12 годині дня вступлять в силу обмеження на перевезення пасажирів у тролейбусах, автобусах, трамваях, а також у метро.

Кабмін постановив, що в громадському транспорті можуть їздити тільки по 10-20 осіб. Однак, поки ще в Дніпрі автобуси їздять з великою кількістю пасажирів.

Нагадаємо також, що в мережі показали, як працюють різні заклади і метрополітен у Харкові в перший день посиленого карантину. Так, вранці 17 березня продовжує працювати найбільший ринок Європи Барабашово у Харкові, метро, південної ЗАЛІЗНИЦІ.

Ринок Барабашово працює, з ранку у вівторок магазини відкриваються в звичайному режимі.

Відділення Нової пошти у Харкові продовжать свою роботу, однак тепер черга стоїть на вулиці, і кожна людина на відстані один від одного.

Однак на південній ЗАЛІЗНИЦІ зібралися співробітники в черзі «потилицю до потилиці». Зараз на Південному вокзалі в Харкові стоять сотні працівників ЗАЛІЗНИЦІ. За попередніми даними, вони вишикувалися на роботу, а при вході в приміщення їм міряють температуру. Дистанція в півтора метра не дотримана.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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