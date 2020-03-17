17 березня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки були прийняті важливі рішення, що стосуються життєдіяльності міста



Як передає Politeka.net у Дніпрі з 18 березня вводяться наступні обмеження:

будуть закрытыт всі торгово-розважальні центри, культури, громадського харчування, фітнес-центри;

скасовуються масові заходи, де кількість учасників більше 10 осіб (крім заходів, необхідних для життєдіяльності міста);

метро перестає працювати з 15:00 17 березня до 3 квітня.

Також відомо, що продовжить працювати громадський транспорт (крім метро) і продуктові магазини.

Крім того, не буде заборонена доставка їжі та посилок. Продовжать свою роботу ринки, АЗС і зоомагазини.

Поліклініки і лікарні також продовжать прийом громадян.

Жодного обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті не буде. Всі рейси будуть здійснитися за звичайним розкладом.

Також ми показували як виглядає Дніпро в перший день посиленого карантину. Так, з 17 березня в Україні ввели суворий карантин. В цей день зазвичай галасливий і заповнений людьми центр Дніпра пустує, попри ранковий час пік.

Городян просять по можливості не бувати в громадських місцях і виходити з будинку тільки в разі крайньої потреби.







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