Курс долара до гривні в обмінниках Дніпра стрімко йде вгору



У той час, як 17 березня Нацбанк встановив офіційний курс долара в розмірі 26,52 гривні за 1 долар США, в обмінниках Дніпра підняли до 29 — 29,7 гривень.

Варто відзначити, що в різних локаціях міста - різні курси.

Наприклад, на просп. Олександра Поля обмінники продають долари за 29 грн, а на ж/м Покровський за "зеленого"просять вже 29,70.

Цілком можливо, що найближчим часом американська валюта подолає позначку в 30 гривень.

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Раніше ми показували як виглядає Дніпро в перший день посиленого карантину. Так, з 17 березня в Україні ввели суворий карантин. В цей день зазвичай галасливий і заповнений людьми центр Дніпра пустує, незважаючи на ранковий час пік.

Городян просять по можливості не бувати в громадських місцях і виходити з будинку тільки в разі крайньої необхідності.







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