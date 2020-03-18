З'явилися дані про хворих з підозрою на коронавірус в Дніпрі

В Дніпрі 5 нових випадків підозри на коронавірус

За станом на ранок, 18 березня, в Україні було лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 — летальних. Про це повідомили у МОЗ.

Також у міністерстві охорони здоров'я розповіли про підозри на коронавірус в українців. Так, у Центр громадського здоров'я надійшло 41 підозра на COVID-19. З них з Дніпропетровської області п'ять випадків.

У Київській області 14 підозр, в Вінницькій 3 підозри на коронавірус, у Донецькій, Закарпаткской, Івано-франківської — по 3 випадки підозри, у Рівненській, Сумській і Тернопільській — по 2 і по одному підозрою у Миколаївській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій.

Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19. 14 випадків були підтверджені лабораторно, з них у Чернівецькій області — 10 (1 летальний), Київська область — 3, Житомирська — 1 (1 летальний).

Нагадаємо, що 17 березня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки були прийняті важливі рішення, що стосуються життєдіяльності міста. В Дніпрі з 18 березня вводяться наступні обмеження:

будуть закриті всі торгово-розважальні центри, культури, громадського харчування, фітнес-центри;

скасовуються масові заходи, де кількість учасників більше 10 осіб (крім заходів, необхідних для життєдіяльності міста);

метро перестає працювати з 15:00 17 березня до 3 квітня.

Також ми писали, що у Дніпрі в зв'язку з загальнонаціональним карантином жителі міста по-новому почали шикуватися в черзі в аптеку.

Щоб менше контактувати один з одним і не дихати в потилицю, дніпряни відходять один від одного на пристойну відстань. Про це розповів місцевий житель Сергій Москвін на своїй сторінці в Facebook.

«Чергу в аптеку. Щоб не дихати в потилицю один одному в приміщенні, стоїмо на вулиці! Які відповідальні громадяни», – написав Сергій Москвін.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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