В одній з маршруток Дніпра стався конфлікт між водієм і пасажиркою через захисної маски



Як передає Politeka.net, про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Відомо, що інцидент трапився у маршрутці № 55.

Водій відмовився везти жінку пенсійного віку за те, що на ній не було маски.

"30 хв тому маршрут 55 на 12 кварталі в бік Краснопілля не впускав жінку пенсійного віку аргументуючи тим, що вона в зоні ризику і може їхати тільки в масці. І це при тому, що вона оплачувала", - йдеться в повідомленні.

Але, як відомо, в місті поки немає такої заборони.

"Якщо буде прийнято таке рішення, то обов'язково про це повідомляють офіційні джерела. Відмовляти у проїзді маршрутник не мав права, хоча я сумніваюся, що водій вчинив", - зазначили в департаменті транспорту Дніпра.

Крім того, там підкреслили, що якщо вам будуть відомі подібні випадки, повідомте на гарячу лінію міськради, особисто на ФБ сторінку Івану Васючкову.

Раніше ми повідомляли, що курс долара до гривні в обмінниках Дніпра стрімко пішов угору.У той час як Нацбанк встановив офіційний курс долара в розмірі 26,52 гривні за 1 долар США, в обмінниках Дніпра підняли до 29 — 29,7 гривень.

Варто відзначити, що в різних локаціях міста - різні курси.

Наприклад, на просп. Олександра Поля обмінники продають долари за 29 грн, а на ж/м Покровський за "зеленого"просять вже 29,70.

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