В Дніпрі ізолювали десятки людей

Про це розповіли в прес-службі міськради Дніпра.

Так, у Дніпрі на вулиці Березанивской, 67 в пансіонаті "Золотий вік" тримають людей, які повернулися в місто з країн, де зафіксовані спалахи коронавіруса. Всього під спостереженням лікарів зараз знаходиться 60 дніпрян.

"Зараз вже є випадки, коли термін нагляду за такими людьми закінчився, вони не мають проблем зі здоров'ям", – передають медики.

Незважаючи на карантин у школах, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 852 людини, більшість з них – діти.

Зазначимо, що офіційно підтверджених випадків захворювання коронавірусом в місті немає.

Нагадаємо, що в Дніпрі 5 нових випадків підозри на коронавірус. Станом на ранок, 18 березня, в Україні було лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 — летальних. Також у міністерстві охорони здоров'я розповіли про підозри на коронавірус в українців. Так, у Центр громадського здоров'я надійшло 41 підозра на COVID-19. З них з Дніпропетровської області п'ять випадків.

У Київській області 14 підозр, в Вінницькій 3 підозри на коронавірус, у Донецькій, Закарпаткской, Івано-франківської — по 3 випадки підозри, у Рівненській, Сумській і Тернопільській — по 2 і по одному підозрою у Миколаївській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій.

Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19. 14 випадків були підтверджені лабораторно, з них у Чернівецькій області — 10 (1 летальний), Київська область — 3, Житомирська — 1 (1 летальний).

Також ми писали, що в одній з маршруток Дніпра стався конфлікт між водієм і пасажиркою через захисної маски. Інцидент трапився у маршрутці № 55.

Водій відмовився везти жінку пенсійного віку за те, що на ній не було маски.

"30 хв тому маршрут 55 на 12 кварталі в бік Краснопілля не впускав жінку пенсійного віку аргументуючи тим, що вона в зоні ризику і може їхати тільки в масці. І це при тому, що вона оплачувала", - йдеться в повідомленні.

Але, як відомо, в місті поки немає такої заборони.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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