У Дніпрі з'явилися сотні фейкових повідомлень у зв'язку з поширенням коронавіруса

Як передає Politeka.net, чергові спроби посіяти паніку роблять у соцетях.

Так, днями з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.



« Департамент охорони Здоров'я інформує населення у зв'язку з Короновирусом (COVID-19) !!! Створитися служби для Безкоштовного обстеження населення, видача медичних масок, тестів на вірус. В першу чергу обслуговуються пенсіонери, ветерани, інваліди, малозабезпечені, багатодітні», - йдеться в повідомленні.

В департаменті охорони здоров'я дніпровського міськради такі повідомленні спростували.

Також в мережі пишуть, що над Києвом, Харковом і Дніпром літатимуть вертольоти і розбризкувати дезінфікуючі засоби проти коронавіруса.

Така інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на вулиці Березанивской, 67 в пансіонаті "Золотий вік" тримають людей, які повернулися в місто з країн, де зафіксовані спалахи коронавіруса. Всього під спостереженням лікарів зараз знаходиться 60 дніпрян.

Зазначимо, що офіційно підтверджених випадків захворювання коронавірусом в місті немає.

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