В Дніпрі сьогодні вранці в маршрутці люди зіткнулися з небувалою картиною



Як передає Politeka.net, кадри опублікувала дніпрянка в соцмережах.

На кадрах видно, що маршрутка, яка зазвичай забита по зав'язку, пустує.

"Середа, ранок, 8:15. Порожня Маршрутка, люди сидять вдома. Значить прорвемося! Всім здоров'я!", - повідомила жінка.

Варто відзначити, що по всій Україні прийнято рішення про перевезення не більше 10 осіб в міському електричному та автомобільному транспорті. Контролювати це буде санітарна служба і Національна поліція. Допуск в пасажирський транспорт буде виключно в масках. Пасажир, який не має маски, не буде допускатися до перевезення".



Відзначимо, що жителі столиці зневажливо поставилися до таких правил.

У маршрутках Києва помічені значно більше людей ніж 10 або 20. Коли двері автобуса чи маршрутки відкриваються, водій не в змозі відраховувати людей, тому це все на совісті пасажирів.

Раніше ми повідомляли, що курс долара до гривні в обмінниках Дніпра стрімко пішов угору.У той час як Нацбанк встановив офіційний курс долара в розмірі 26,52 гривні за 1 долар США, в обмінниках Дніпра підняли до 29 — 29,7 гривень.

Варто відзначити, що в різних локаціях міста - різні курси.

Наприклад, на просп. Олександра Поля обмінники продають долари за 29 грн, а на ж/м Покровський за "зеленого"просять вже 29,70.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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