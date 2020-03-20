Як передає Politeka.net, такою інформацією поділився очевидець в соцмережах.
Відомо, проїзд підвищили до 62 тролейбусі міста.
"А у нас вже проїзд по 20 грн? Сьогодні на 62 заплатив саме стільки і був дуже здивований. Але я доїхав і було дуже зручно. І, головне - реально їхало не більше 10 осіб. Тільки скільки цих автобусів потрібно, щоб вивезти всіх нас навіть за 20?", - запитав він.
Користувачі мережі, на диво, погодилися з таким рішенням перевізника.
"Враховуючи, що люди кидають каміння і розбивають автобуси, маршрутки, і трамваї - перевізник правильно зробив. Кому терміново необхідно в умовах карантину комфортно дістатися до місця призначення - 20 грн не такі вже й великі гроші. А ті, хто займається вандалізмом - чхати хотіли на власне здоров'я.", "Скасувати весь транспорт, карантин, так карантин. Або пішки або вдома, або на таксі. І все питання.", ", "20. Бізнес і нічого особистого.", "Нехай на момент карантину хоч і по 30 грн. Водії зараз в мінус катаються.", "
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за Причиною такого рішення стали рейди патрульних, які штрафували за невиконання рішення Кабміну і возили понад 10 пасажирів в салоні.
Вже відомо, що близько 200 водіїв прийняли рішення відмовитися від роботи.
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