"А у нас вже проїзд по 20 грн? Сьогодні на 62 заплатив саме стільки і був дуже здивований. Але я доїхав і було дуже зручно. І, головне - реально їхало не більше 10 осіб. Тільки скільки цих автобусів потрібно, щоб вивезти всіх нас навіть за 20?", - запитав він.

Користувачі мережі, на диво, погодилися з таким рішенням перевізника.

"Враховуючи, що люди кидають каміння і розбивають автобуси, маршрутки, і трамваї - перевізник правильно зробив. Кому терміново необхідно в умовах карантину комфортно дістатися до місця призначення - 20 грн не такі вже й великі гроші. А ті, хто займається вандалізмом - чхати хотіли на власне здоров'я.", "Скасувати весь транспорт, карантин, так карантин. Або пішки або вдома, або на таксі. І все питання.", ", "20. Бізнес і нічого особистого.", "Нехай на момент карантину хоч і по 30 грн. Водії зараз в мінус катаються.", "