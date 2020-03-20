Не панікуйте, ситуація під контролем!

У Дніпропетровській області з'являться блокпости

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Таке рішення пов'язане з поширенням епідемії коронавірусу.

Всього буде встановлено 21 пункт перевірки. 4 з них будуть стаціонарними, а 17 пересувних мобільних груп на кордонах області.

На блокпостах медики та правоохоронці будуть проводити температурний скринінг водіям і пасажирам.

Також відомо, що під час дії карантину поліція буде контролювати виконання норм законодавства та залучати до адміністративної та кримінальної відповідальності за їх порушення.

Також правоохоронці будуть виявляти людей, які нещодавно повернулися з-за кордону.



Як відомо, в Дніпрі та області ввели надзвичайну ситуацію.

Рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.



Відомо, що додаткових обмежень для населення не буде.Також ми повідомляли, що деякі водії в Дніпрі відмовилися обслуговувати маршрути.

за Причиною такого рішення стали рейди патрульних, які штрафували за невиконання рішення Кабміну і возили більше 10 пасажирів в салоні



Вже відомо, що близько 200 водіїв прийняли рішення відмовитися від роботи.

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