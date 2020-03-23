І це в розпал карантину...

В Дніпрі сталося кілька крадіжок з авто

Як передає Politeka.net, про це повідомляють жителі міста в соцмережах.

Відомо, що одну з машин порізали на вул. Каруни, 45.

Також на 12-му кварталі в Дніпрі грабіжник обчистив машину.

"...в 4:40 розкрили мою машину (район Гладкова 6)... Грабіжника я злякав, але діяв він продумано і заблокував двері з під'їзду, тому все ж деяку дрібниця витягнути встиг", - повідомив потерпілий.

Він упевнений, що орудував злочинець вночі, ближче до півночі. Крім того, він упевнений, що став не єдиною жертвою грабіжника.

"Підозрюю, що ще пів ночі він займався подібним в околицях", - повідомив він.

Пригода активно обговорюється в соцмережі:

"У нас не тільки розкривають, але і розбивають скло, знімають колеса, знімають акумулятор і зливають бензин", - повідомляють дніпряни.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі впіймали жінку, яка промишляла великими афери з нерухомістю.

Аферистка працювала не одна, а в компанії 6 чоловік, які займалися підробкою документів, незаконною реєстрацією дій в держреєстрі, а також заволодіння трьома житловими приміщеннями дніпрян.

Серед шахраїв в групі був юрист держпідприємства і ріелтер, який займався пошуком відповідного житла для здійснення афери. Їм було оголошено підозру, а справу направлено в суд.

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