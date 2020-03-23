В Дніпрі сталося кілька крадіжок з авто
Як передає Politeka.net, про це повідомляють жителі міста в соцмережах.
Відомо, що одну з машин порізали на вул. Каруни, 45.
Ратаковскі без білизни забула про сором й розпахнула домашній халатик: "чоловікам таке сподобається!"
У клієнтів ПриватБанку зникають гроші, в банку розводять руками: "повернути не можна, так як..."
Артур Пирожков без штанів похвалився інтимним фото з дружиною: "І без Камасутри добре"
Відомий астролог розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу: «Ми знаємо, що...»
Також на 12-му кварталі в Дніпрі грабіжник обчистив машину.
"...в 4:40 розкрили мою машину (район Гладкова 6)... Грабіжника я злякав, але діяв він продумано і заблокував двері з під'їзду, тому все ж деяку дрібниця витягнути встиг", - повідомив потерпілий.
Він упевнений, що орудував злочинець вночі, ближче до півночі. Крім того, він упевнений, що став не єдиною жертвою грабіжника.
"Підозрюю, що ще пів ночі він займався подібним в околицях", - повідомив він.
Пригода активно обговорюється в соцмережі:
"У нас не тільки розкривають, але і розбивають скло, знімають колеса, знімають акумулятор і зливають бензин", - повідомляють дніпряни.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі впіймали жінку, яка промишляла великими афери з нерухомістю.
Аферистка працювала не одна, а в компанії 6 чоловік, які займалися підробкою документів, незаконною реєстрацією дій в держреєстрі, а також заволодіння трьома житловими приміщеннями дніпрян.
Серед шахраїв в групі був юрист держпідприємства і ріелтер, який займався пошуком відповідного житла для здійснення афери. Їм було оголошено підозру, а справу направлено в суд.
Нагадаємо, школяр відправив у лікарню 16 дітей під Києвом: подробиці НП
Як повідомляла Politeka, двоє дітей пропали по дорозі в школу в Києві: що відомо
Також Politeka писала, що ПП в поїзді "Київ-Бердянськ" прикувало жінку до лікарняному ліжку: "Прямо на голову..."