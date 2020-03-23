В Дніпрі на маршрути вийде близько 60% рухомого складу маршруток



Як передає Politeka.net, про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровського міськради.

Відомо, що маршрути №№ 66 і 158 тимчасово зупиняють обслуговування, а маршрути №№ 7, 40, 57, 77, 116 відновлять свої маршрути.

Змінені схеми руху наступних маршрутів:

Маршрут №77 буде працювати з інтервалом 25 хвилин з Таромського до ж/м Покровський (Макдональдс) і інтервалом 30 хвилин з Ясного до ж/м Покровський (Макдональдс);

Маршрут № 57 відновлено рух від вул. Глінки (район глухого кута маршруту 88) до вул. Робоча;

Маршрут № 62 буде працювати від ж/м Калиновський по вул. Байкальська до вул. Глінки (район глухого кута маршруту 88);

Маршрут № 116 від вул. Дем'яна Бідного (район глухого кута маршруту №115) до ж/м Тополя 3.

Раніше ми повідомляли, що деякі водії в Дніпрі відмовилися обслуговувати маршрути.

Причиною такого рішення стали рейди патрульних, які штрафували за невиконання рішення Кабміну і возили більше 10 пасажирів в салоні



Вже відомо, що близько 200 водіїв прийняли рішення відмовитися від роботи.

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