В Дніпрі на маршрути вийде близько 60% рухомого складу маршруток
Як передає Politeka.net, про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровського міськради.
Відомо, що маршрути №№ 66 і 158 тимчасово зупиняють обслуговування, а маршрути №№ 7, 40, 57, 77, 116 відновлять свої маршрути.
Змінені схеми руху наступних маршрутів:
Маршрут №77 буде працювати з інтервалом 25 хвилин з Таромського до ж/м Покровський (Макдональдс) і інтервалом 30 хвилин з Ясного до ж/м Покровський (Макдональдс);
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Маршрут № 57 відновлено рух від вул. Глінки (район глухого кута маршруту 88) до вул. Робоча;
Маршрут № 62 буде працювати від ж/м Калиновський по вул. Байкальська до вул. Глінки (район глухого кута маршруту 88);
Маршрут № 116 від вул. Дем'яна Бідного (район глухого кута маршруту №115) до ж/м Тополя 3.
Раніше ми повідомляли, що деякі водії в Дніпрі відмовилися обслуговувати маршрути.
Причиною такого рішення стали рейди патрульних, які штрафували за невиконання рішення Кабміну і возили більше 10 пасажирів в салоні
Вже відомо, що близько 200 водіїв прийняли рішення відмовитися від роботи.
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