На тлі дефіциту продуктів у Кривому Розі торговельні мережі та оптові постачальники почали активно шукати альтернативні джерела закупівель.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі можна помітити на низку товарів, з яких українці полюбляють готувати страви, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

На українському ринку спостерігається різке зростання цін на тепличні овочі, передусім на огірки, вартість яких майже подвоїлася порівняно з вереснем.

За словами експертки плодоовочевого ринку Ксенії Гусєвої, головною причиною такого стрімкого подорожчання стало різке похолодання, яке суттєво вплинуло на роботу тепличних господарств. Через зниження температури врожайність у теплицях впала у п’ять–шість разів, що призвело до дефіциту продукції на внутрішньому ринку.

Фахівці галузі повідомляють, що через погіршення погодних умов більшість комбінатів була змушена достроково розпочати опалювальний сезон. Для обігріву теплиць нині використовують переважно вугілля та пелети, а витрати на паливо вже зросли удвічі порівняно з минулим роком. У результаті виробнича собівартість огірків істотно підвищилася, що закономірно призвело до стрибка цін у роздрібній торгівлі.

Паралельно із подорожчанням огірків помітно зросла й вартість тепличних помідорів. За останній тиждень ціна на них збільшилася приблизно на 37%. Аналітики аграрного сектору пояснюють, що попит на помідори залишається стабільно високим, однак обсяги пропозиції значно скоротилися. Така ситуація традиційна для осіннього періоду, коли більшість господарств завершує сезон вирощування, а темпи дозрівання плодів у стаціонарних теплицях істотно сповільнюються через зниження температури.

Постачання з парникових теплиць, які зазвичай забезпечували ринок у перехідний період, наразі фактично припинено. Це призвело до того, що частка українських овочів на прилавках помітно зменшилася, а ціни продовжують зростати.

На тлі дефіциту продуктів у Кривому Розі торговельні мережі та оптові постачальники почали активно шукати альтернативні джерела закупівель за кордоном. Уже спостерігається тенденція до збільшення імпорту товарів із сусідніх країн.

Джерело: agroweek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.